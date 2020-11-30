Совет бизнесмена: как детское увлечение рыбалкой может вырасти в бизнес по выращиванию деликатесной рыбы

Так началась беседа altapress.ru с предпринимателем, депутатом АКЗС Анатолием Вытоптовым. О предпосылках, технологиях, барнаульских ресторанах и краснокнижной рыбе рассказал владелец производства сибирского осетра.

«Когда меня спрашивают, какое у меня хобби, я отвечаю, что мое хобби — это моя работа. Какая? А вот это хороший вопрос. В настоящее время один из моих бизнесов — рыбоводное хозяйство „Сибирский осетр 22“».

— Анатолий Васильевич , разведение осетра в Барнауле — звучит фантастично , как у вас зародилась эта мысль?

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Все мы родом из детства. Я родился и вырос в Советском районе, в селе Урожайное — это знаменитое село, где зимуют лебеди и живут замечательные люди.

Раньше в этом поселке было форелевое хозяйство. Рядом с прудками текла река, где водилась форель. Будучи школьниками, мы с друзьями с самодельными удочками бегали туда рыбачить.

Эти воспоминания по сей день живы во мне. Вот сейчас говорю, а перед глазами яркая картинка.

Кстати, с сибирским осетром также. Загорелся идеей, представил, как это будет. Сначала все на уровне ощущений, а потом уже пришло понимание, выстроилась стратегия, которая подкрепилось технологией.

— Был пример , у кого можно было позаимствовать технологию?

— И да, и нет. В моем случае это микс, смесь зарубежного и российского опыта, причем центральной России.

Мы привыкли видеть, как выращивают рыбу в реках, прудах и садковых хозяйствах. В нашем случае выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения в новинку.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

Я прочитал об этом, заинтересовался, стал погружаться в тему, начал искать, кто в России этим занимается, но, к сожалению, за Уралом подобный опыт невелик. Мы, по сути, равноудалены от всех океанов и почти вся красная рыба у нас завозная.

— Много ушло времени на поиски?

— Сам проект выбирал долго. Единственные предприятия, которые занимаются аквакультурой, я нашел в Ленинградской области — под Санкт-Петербургом в Гатчинском районе.

Несколько раз съездил, изучал опыт, посещал конференции для рыбоводов страны, на которых обсуждают выращивание рыбы в установках замкнутого типа.

— Знаю , что оборудование закупали в нескольких странах. В каких?

— Есть итальянское, немецкое, китайское, есть то, что собиралось в России по индивидуальному проекту. Я полтора года изучал этот вопрос и столкнулся с тем, что такие страны как Дания, Норвегия и Финляндия порядка 45% всей добываемой рыбы выращивают в установках замкнутого водоснабжения.

Это страны, которые уже сей час думают о будущем, сохраняя рыбные запасы в своих морях и океанах. Есть чему поучиться.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Где покупали мальков?

— В Омской и Новосибирской областях. Там выращивают малька для увеличения популяции в наших реках. В частности, занимаются разведением в естественной среде осетра и стерляди.

— Получается , прошло уже больше года с момента старта. Наверняка пришлось столкнуться с какими-то проблемами.

— Проблем нет, есть задачи. И эта задача организовать сбыт продукции. Сейчас нет той культуры употребления рыбных продуктов, которая была в советское время, когда четверг был рыбным днем.

Конечно, я понимаю, что осетра не будут закупать столовые, поскольку эта рыба все-таки немного другого сегмента и для особого случая.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru. «Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru. «Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

Но проблема еще и в том, что в наших ресторанах и кафе в основном предлагают мясо птицы, говядину и свинину. Ассортимент рыбной продукции в Сибири весьма ограничен, в отличии от южных регионов.

Так что наша задача: заново привить культуру употребления полезного продукта как рыба.

— Говорите со знанием дела!

— Конечно, я уже 24 года в сельском хозяйстве. А аквакультура неотъемлемая его часть. Сегодня культуру употребления рыбы надо прививать людям заново, делать ее понятной, привычной.

— Как прививать? Сегодня вообще мало , кто кушает рыбу , не говоря уже про постоянный рыбный четверг.

— Работаем в социальных сетях. Недавно была презентация у нескольких шеф-поваров, они делали мастер-класс по готовке осетра и стерляди и были в восторге от вкусовых качеств этой рыбы. Стараемся максимально о себе заявить.

Я понимаю, что осетр — недешевая рыба, но нужно стараться сделать ее более доступной. Сейчас мы работаем над этим. Путем увеличения обьема выращенной продукции. Тем самым снизив ее себестоимость.

— Вопрос цены раскроете?

— Если сравнивать с общедоступными видами рыб, то в 2−3 раза дороже. Но опять же надо смотреть, где покупаешь: если в каком-нибудь дорогом магазине, где красиво расставлен весь товар, то там и карась стоит немало.

В магазинах нашего города популярные виды рыб продают примерно по 200−400 рублей за килограмм и это в замороженном виде, цена нашего осетра в живом виде 800−850 рублей.

— Честно говоря , уже приготовился к совсем другой цене. А получается не так уж и дорого , особенно если не каждый день покупать осетра.

— Я согласен. Осетр — блюдо не на каждый день, эта рыба все-таки для особого случая. Это и дни рождения, и юбилеи, и свадьбы и другие торжества. Почему бы не позволить себе помимо мяса поставить на стол красивую и вкусную сибирскую рыбу.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Если захочется завтра попробовать? Где можно?

— В Алтайском крае развиваем поставки в рестораны Белокурихи и Барнаула. Это, например, рестораны «Вельвет» и «Заречье» и гастропаб «13». Осуществляем продажу через сайт.

— Сейчас бизнесу сильно досталось от коронавируса , а ваше хобби , так вы его назвали , тем более связано с общепитом.

— Пандемия и ограничения очень сильно повлияли на бизнес. Реализацию мы начали в январе и до коронавируса — январь, февраль и март — хорошо зашли в рестораны, даже с учетом того, что нас не знали. А потом известные события.

Сейчас рестораны открыты, но работают не в полную силу. В данный момент развиваем сегмент продаж через интернет, социальные сети.

Осетр ведь не просто рыба, а продукт полезный для здоровья. Вы, например, знали, что осетр содержит до 15% высококачественного белка, включающего в себя витамины, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты? Белок этой рыбы содержит меньше соединительных волокон, чем обычное мясо, поэтому на 98% быстрее и легче усваивается человеческим организмом. От белка вообще во многом зависят рост и развитие органов и жизненно важных систем человека, восстановление клеток и работа иммунной системы организма. А в период пандемии это очень важно!

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Всегда упоминаем осетра , хотя вы также выращиваете стерлядь.

— Не только. Мы пробуем выращивать нельму, уже имеем около 500 хвостов этой рыбы, она уже достигла 450 грамм. В дальнейшем хотим заняться рыбой кумжа — она как форель, но у нас ее нет на рынке, хотя очень вкусная.

Кстати, предприниматели покупают нашу рыбу и в замороженном виде поставляют в другие регионы. Некоторые коптят и продают в барнаульских магазинах.

— Почти всю рыбу продаете. Многим удается вырасти больше килограмма?

— Есть разных размеров, чтобы была разная навеска на тарелку. Рыба по массе должна подходить планомерно. Если в феврале она весит 400 грамм, то в марте — 450, а в апреле — 500. В каждом месяце есть определенное количество разной по весу рыбы.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Не могу не спросить про черную икру. Когда в Барнауле она появится своя?

— Думал об этом на первоначальном этапе, но пока от этого отказался. Это более сложный процесс, чем просто выращивание. Для меня это вопрос будущего.

— Если не икра , тогда какие еще планы на будущее?

— Заняться воспроизводством сибирского осетра в Оби. Есть программа, в которую можно войти — инкубировать, выращивать и отпускать в природу.

— В реку , как в детстве?

-Как в детстве (улыбается). Ведь работа должна быть в удовольствие!

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».