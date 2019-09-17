Совет по правам человека придумал, как спасти ленточные боры на Алтае

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека написал рекомендации по сохранению уникальных ленточных боров в Алтайском крае и защите леса от пожаров, сообщается на сайте совета.

В июне президентский Совет по правам человека провел выездное заседание на Алтае — результаты обсудили и одобрили 16 сентября. Итогом стали рекомендации по охране алтайских лесов, которые направили Правительство РФ и в Минприроды.

Специалисты предлагают разработать правила охраны, защиты и использования ленточных боров, ведь они уникальны и не имеют аналогов в мире.

Эксперты сделали акцент на восстановлении леса. После интенсивных рубок это не всегда возможно е, ведь на месте бора вырастает совсем другая экосистема, а молодые деревья могут просо не прижиться. Совет рекомендовал Рослесхозу значительно увеличить возраст рубок для сосны.

Минприроды края предложили выделить в борах участки, которые требуют особой защиты. Там рекомендуют максимально ограничить заготовительные работы для сохранения леса.

Кроме того, в совете решили, что сплошные санитарные рубки для борьбы с уссурийским полиграфом, больше не являются эффективным методом борьбы с вредителем.