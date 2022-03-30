Совет психолога. Как найти мужа

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как и где найти отношения?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

А надо ли

Специалист объясняет, что на вопрос о том, нужно ли вступать в отношения, каждый должен отвечать самостоятельно. Ни психолог, ни близкий друг не в праве разрешать или запрещать.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Спросите у себя: «Какие мне на данный момент нужны отношения?» Исходите из своих потребностей, а не из идеальной картинки, в которой условные Маша и Петя уже давно в браке, а вы еще нет. В конце концов, в отсутствии партнера нет ничего плохого.

По словам собеседницы, люди часто считают, что им давно пора жениться или искать спутника жизни лишь потому, что на них давят общество и родственники.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

А на самом деле, человек может быть к этому вообще не готов. «Возможно вам хочется просто пофлиртовать, почувствовать себя значимым, но не более того», — комментирует эксперт.

Где искать

Если вы решили, что отношения вам все-таки нужны, то следует разобраться, почему возникла такая потребность и какой формат отношений был бы для вас актуален на данный момент.

Что касается поисков, тут все гораздо проще, чем с самоанализом. Можно воспользоваться приложениями для знакомств.

Евгения Канина,

семейный психолог:

На этом этапе потребуется включить внутренний фильтр. Помните, зачем вы здесь и пропускайте тех, с кем цели не сходятся. Поиск партнера в интернете — не всегда быстрый процесс, но у всех нас есть успешные примеры таких попыток.

Влюбленная пара. CC0

Следующий вариант — места по интересам. Там можно найти подходящего собеседника. Служебные романы тоже никто не отменяет.

Однако поддерживать связь в таком формате комфортно не всем. И о том, подходит ли он для вас, нужно подумать заранее.

Евгения Канина,

семейный психолог

Вообще, чтобы построить гармоничные отношения в паре, нужно, в первую очередь, разобраться в себе. Так что первый человек, которого нужно полюбить — это вы сами.

Доброта , любовь , поддержка. СС0

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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