Совет психолога. Как не рвать на себе волосы и почему для этого нужен спиннер

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как избавиться от навязчивых действий при стрессе?» Барнаульский семейный психолог Евгения Канина рассказала, как снять тревогу в домашних условиях и причем здесь попит и симпл-димпл.

Выход через тело

Для некоторых людей выражение: «Рвать на себе волосы» имеет совсем не риторическое, а вполне буквальное значение. К навязчивым действиям также относится привычка грызть ногти, чесаться без причины и многие другие деструктивные поступки.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Подобное поведение имеет место, когда человек попросту не умеет по-другому справляться с сильными переживаниями. Перерабатывать его более экологично, бережно для самого себя. Как правило, такие проявления — это привычка. И активизируется она именно в первую волну стресса, когда тревога наиболее сильна.

Иными словами, навязчивые движения — это способ выплеснуть эмоции, но не через осознание и проговаривание проблем, а через тело. Поэтому запреты не сработают.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Слайм в помощь

Вместо этого специалист рекомендует, заменить деструктивные физические привычки борьбы со стрессом, на более мягкие.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Самое время вспомнить про спиннеры, слаймы, симплы-диплы и попиты. Все, что считается бесполезными детскими игрушками. Хотя, на самом деле, именно они могут обеспечить неразрушительный выход негатива через тактильный контакт. Этим и объясняется популярность этих, на первый взгляд, «недалеких» вещей.

Дальше важно отследить момент, когда переживания накрывают с максимальной силой и, вместо того, чтобы причинять вред самому себе, взять в руки безобидную мелочь. После этого вредная привычка начнет ослабевать.

Спиннер. pixabay.com.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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