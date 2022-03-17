Совет психолога. Как не рвать на себе волосы и почему для этого нужен спиннер

Выход через тело
Для некоторых людей выражение: «Рвать на себе волосы» имеет совсем не риторическое, а вполне буквальное значение. К навязчивым действиям также относится привычка грызть ногти, чесаться без причины и многие другие деструктивные поступки.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Подобное поведение имеет место, когда человек попросту не умеет по-другому справляться с сильными переживаниями. Перерабатывать его более экологично, бережно для самого себя.
Как правило, такие проявления — это привычка. И активизируется она именно в первую волну стресса, когда тревога наиболее сильна.
Иными словами, навязчивые движения — это способ выплеснуть эмоции, но не через осознание и проговаривание проблем, а через тело. Поэтому запреты не сработают.
Слайм в помощь
Вместо этого специалист рекомендует, заменить деструктивные физические привычки борьбы со стрессом, на более мягкие.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Самое время вспомнить про спиннеры, слаймы, симплы-диплы и попиты. Все, что считается бесполезными детскими игрушками. Хотя, на самом деле, именно они могут обеспечить неразрушительный выход негатива через тактильный контакт. Этим и объясняется популярность этих, на первый взгляд, «недалеких» вещей.
Дальше важно отследить момент, когда переживания накрывают с максимальной силой и, вместо того, чтобы причинять вред самому себе, взять в руки безобидную мелочь. После этого вредная привычка начнет ослабевать.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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