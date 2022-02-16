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Жизнь

Совет психолога. Как оторваться от холодильника и похудеть

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как перестать переедать и наконец оторваться от холодильника?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Слишком много топлива

Специалист классифицирует еду исключительно как топливо для организма. Следовательно, чрезмерное питание — попытка залатать «дыру» в душе при помощи еды.

Хотя в ситуации, когда человек имеет большой «стаж» в переедании, он нередко перестает ощущать даже яркий вкус. Кроме того, понять, когда организм говорит «хватит», тоже становится трудно.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Современные люди очень рассеянные, нам трудно фокусировать внимание. Питания это тоже касается. Ведь многие привыкли завтракать, обедать и ужинать перед компьютером и другими гаджетами.

Таким образом, можно легко пропустить момент насыщения и жевать дальше.

Семейный психолог Евгения Канина.
Семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Также возможен вариант, когда человек использует перекусы, чтобы позволить себе отдохнуть и переключиться, например, на работе.

Что сделать, чтобы не есть

Чтобы решить проблему переедания, следует исходить из определения «Пища = топливо» и не более того. Далее следует вопрос: «Зачем тогда мне так много трапезничать?»

Ответив на него самому себе (главное — максимально честно), будет понятно, как избавиться от пагубной привычки. Например, научиться отдыхать не в компании пиццы и пирожных, а как-то иначе.

Пицца.
Пицца.
СС0

Также справляться с негативными эмоциями можно не у холодильника, а в кабинете психолога.

Собеседница уточняет: «Еда нужна нам для того, чтобы организм оставался здоровым и энергичным, а не для того, чтобы получать впечатления или переживать боль».

Еда. Каша.
Еда. Каша.
pixabay.com.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов.

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