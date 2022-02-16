Совет психолога. Как оторваться от холодильника и похудеть

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как перестать переедать и наконец оторваться от холодильника?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Слишком много топлива

Специалист классифицирует еду исключительно как топливо для организма. Следовательно, чрезмерное питание — попытка залатать «дыру» в душе при помощи еды.

Хотя в ситуации, когда человек имеет большой «стаж» в переедании, он нередко перестает ощущать даже яркий вкус. Кроме того, понять, когда организм говорит «хватит», тоже становится трудно.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Современные люди очень рассеянные, нам трудно фокусировать внимание. Питания это тоже касается. Ведь многие привыкли завтракать, обедать и ужинать перед компьютером и другими гаджетами. Таким образом, можно легко пропустить момент насыщения и жевать дальше.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Также возможен вариант, когда человек использует перекусы, чтобы позволить себе отдохнуть и переключиться, например, на работе.

Что сделать , чтобы не есть

Чтобы решить проблему переедания, следует исходить из определения «Пища = топливо» и не более того. Далее следует вопрос: «Зачем тогда мне так много трапезничать?»

Ответив на него самому себе (главное — максимально честно), будет понятно, как избавиться от пагубной привычки. Например, научиться отдыхать не в компании пиццы и пирожных, а как-то иначе.

Пицца. СС0

Также справляться с негативными эмоциями можно не у холодильника, а в кабинете психолога.

Собеседница уточняет: «Еда нужна нам для того, чтобы организм оставался здоровым и энергичным, а не для того, чтобы получать впечатления или переживать боль».

Еда. Каша. pixabay.com.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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