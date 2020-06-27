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Жизнь

Совет женщин в Барнауле впервые собрался в новом составе

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел накануне первое заседание Совета женщин в новом составе, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Первое заседание Света женщин в новом составе.
Первое заседание Света женщин в новом составе.
barnaul.org

Поздравляя представительниц прекрасного пола с избранием в четвертый состав Совета женщин, градоначальник отметил: «Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что вы достойно продолжили добрые традиции своих предшественниц. Совет женщин никогда не остается в стороне от важных для города событий. И в непростой для барнаульцев период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, особенно ценно отметить активное участие Совета женщин в жизни города.

Франк напомнил, что представительницы Совета принимали участие в общественном контроле за ходом санитарной обработки мест общественного пользования в многоквартирных домах и оказывали помощь многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии.

В ходе заседания члены Совета избрали из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. Общественную структуру Валентина Косинова, которая была председателем предыдущие два состава Совета женщин.

Заместителем председателя большинством голосов выбрана Лариса Воронцова, а секретарем — Ксения Янчевская.

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