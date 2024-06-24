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Жизнь

Советский джаз и деревянные драконы. 9 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru нашел несколько поводов выйти на улицу на этой неделе (главное, не сжариться): сходить на спортивный фестиваль, театральную премьеру, пару фильмов, послушать музыку из советских фильмов или потренироваться в парке.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023.
Алтайская регата: Кубок ААА 2023.
Дмитрий Лямзин

В кино

Комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза» в «Премьере» — 25 июня, 14:00, 0+

Хоррор Александра Бустильо и Жюльен Мори «Синистер. Пожиратель душ» в «Киномире» — с 27 июня, 18+

Фильм &quot;Синистер. Пожиратель душ&quot;.
Фильм "Синистер. Пожиратель душ".
Кадр из фильма "Синистер. Пожиратель душ".

В театр

«Мастер и Маргарита» в театре драмы — 24 июня, 19:00, 12+

«Граф нулин. 200 лет спустя» в Крепостном театре — 27 июня, 19:00, 16+

&quot;Мастер и Маргарита&quot;. 2005 г.
"Мастер и Маргарита". 2005 г.
kinorium.com

На экскурсию

Теплоходная экскурсия «Семь чудес поймы Оби» от Краеведческого музея — 29 июня, 11:00, 0+

Теплоходная экскурсия от Краеведческого музея по Оби.
Теплоходная экскурсия от Краеведческого музея по Оби.
Дарья Беркетова

В парк

Открытая тренировка от проекта Дворовый тренер в парке «Изумрудном» — 29 июня, 17:00, 0+

На фестиваль

«Алтайская регата. Фестиваль драконов» на Гребном канале — 29 и 30 июня, 10:00, 6+

Алтайская регата: Кубок AAA 2023.
Алтайская регата: Кубок AAA 2023.
Предоставлено организаторами

На концерт

Концерт Дмитрия Певцова «Музыкальные шедевры советского кино» в Филармонии — 30 июня, 17:00, 6+

Для детей

Семейная комедия Келси Манна «Головоломка 2» в «Мире» — 25 июня, 18:40, 6+

Мультфильм &quot;Головоломка&quot;.
Мультфильм "Головоломка".
Кадр из мультфильма "Головоломка".

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