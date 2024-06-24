Советский джаз и деревянные драконы. 9 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза» в «Премьере» — 25 июня, 14:00, 0+
Хоррор Александра Бустильо и Жюльен Мори «Синистер. Пожиратель душ» в «Киномире» — с 27 июня, 18+
В театр
«Мастер и Маргарита» в театре драмы — 24 июня, 19:00, 12+
«Граф нулин. 200 лет спустя» в Крепостном театре — 27 июня, 19:00, 16+
На экскурсию
Теплоходная экскурсия «Семь чудес поймы Оби» от Краеведческого музея — 29 июня, 11:00, 0+
В парк
Открытая тренировка от проекта Дворовый тренер в парке «Изумрудном» — 29 июня, 17:00, 0+
На фестиваль
«Алтайская регата. Фестиваль драконов» на Гребном канале — 29 и 30 июня, 10:00, 6+
На концерт
Концерт Дмитрия Певцова «Музыкальные шедевры советского кино» в Филармонии — 30 июня, 17:00, 6+
Для детей
Семейная комедия Келси Манна «Головоломка 2» в «Мире» — 25 июня, 18:40, 6+
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