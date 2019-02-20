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Жизнь

Совфед и Минздрав предлагают вернуть вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители. Законопроект разработали в Совете Федерации, пишут «Известия».

Советский вытрезвитель. 1991 год.
Советский вытрезвитель. 1991 год.
22-91.ru

По документу доставкой в специализированные учреждения пьяных, которые не могут сами передвигаться и потеряли ориентацию в пространстве, должна заняться полиция. А организацией самих вытрезвителей — регионы.

В отзыве Минфина сказано, что законопроект не содержит информацию об источниках финансового обеспечения расходов на реализацию новой нормы.

Также не указано, как поступать с людьми, которые не могутсамостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве, но находятся не в алкогольном, а в токсическом или наркотическом опьянении, указано в отзыве МВД.

Вытрезвители по всей стране были ликвидированы в 2011 году в процессе реформы МВД. Сегодня вопрос с тем, как поступать с людьми, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, до конца не решен. Полиция занимается этими случаями, если нарушается правопорядок, скорая — когда нужна помощь медиков.

Подростки, алкоголь.
Подростки, алкоголь.
СС0

За рубежом представлены различные модели решения этой проблемы. Так, в Германии существуют специализированные отрезвляющие камеры при полицейских участках. Пребывание в подобных камерах — платное.

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов говорит, что раньше в вытрезвителях люди просто какое-то время лежали в холодных помещениях и приходили в себя, «копировать эти методы не стоит». Он добавил, что вытрезвители должны находиться в ведении Минздрава.

Первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян сказал, что документ будет внесен в Госдуму после устранения замечаний ведомств.

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