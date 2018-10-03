Совфед одобрил закон о повышении пенсионного возраста

Совфед одобрил закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, предусматривающий повышение пенсионного возраста для россиян. Мужчины и женщины станут выходить на пенсию позже на пять лет, сообщает ТАСС . Большая часть пенсионных изменений вступит в силу с 1 января 2019 года.

За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое. Закон предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно — ежегодно увеличивать его на 12 месяцев в течении пяти лет.

Ранее правительство РФ предлагало увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Владимир Путин внес поправки в закон. Он заявил, что из-за смягчения реформы предполагаемый доход уменьшится на 0,5 трлн, и правительству придется найти эти деньги.

Также, согласно нововведениям, увеличивается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Мужчины должны будут отработать 42 года, женщины 37 лет. Ранее в правительстве предлагали увеличить стаж до 45 и 40 лет соответственно.

Право на социальную пенсию по старости будут иметь граждане РФ, достигшие 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 лет.

Многодетные матери с четырьмя детьми смогут выйти на пенсию в 56 лет, а если детей трое — в 57. Накопительная пенсия будет выплачиваться по «старому» пенсионному возрасту, в 55 женщинам и в 60 мужчинам. Предусмотрены и меры дополнительной поддержки тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более.

Для людей, не менее 15 лет отработавших в районах Крайнего Севера, пенсионный возраст повышается с 55 лет до 60 лет для мужчин и с 50 до 55 лет для женщин.