«Совкомбанк» оштрафовали за требования вернуть просроченные долги к жителю Алтайского края

Согласно жалобе, поступившей в УФССП России по Алтайскому краю, телефон гражданина разрывался от многочисленных звонков и смс по вопросу возврата просроченного долга кредитной организации.
При этом, в ходе проведенного административного расследования выяснилось, что Арбитражный суд региона признал гражданина банкротом и запустил процедуры реструктуризации его долгов. Однако банк продолжил звонить должнику и после вынесения решения суда и его опубликования.
Банк оштрафовали на 50 тысяч рублей, сумму уже выплатили в полном объеме.