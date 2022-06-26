26 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Совкомбанк» оштрафовали за требования вернуть просроченные долги к жителю Алтайского края

Кредитное учреждение бомбардировало звонками и смс-сообщениями жителя Алтайского края, признанного банкротом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Согласно жалобе, поступившей в УФССП России по Алтайскому краю, телефон гражданина разрывался от многочисленных звонков и смс по вопросу возврата просроченного долга кредитной организации.

При этом, в ходе проведенного административного расследования выяснилось, что Арбитражный суд региона признал гражданина банкротом и запустил процедуры реструктуризации его долгов. Однако банк продолжил звонить должнику и после вынесения решения суда и его опубликования.

Банк оштрафовали на 50 тысяч рублей, сумму уже выплатили в полном объеме.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость