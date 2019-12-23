Совокупный портфель привлеченных средств клиентов Россельхозбанка на Алтае превысил 30 млрд рублей

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов превысил 13 млрд, увеличение с начала года составило порядка 3 млрд рублей.
Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты и расчетные счета демонстрируют компании среднего и малого бизнеса региона. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 7,7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 40%.
Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения. На сегодняшний день портфель средств частных клиентов составил 17,1 млрд, увеличившись с начала года более чем на 2 млрд рублей.
Николай Бойко,
директор Алтайского филиала:
Мы отмечаем у наших клиентов значительный рост интереса к размещению свободных денежных средств на депозитах, расчетных и текущих счетах. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, каждый из которых позволяет гарантированно сохранить и приумножить сбережения.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
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