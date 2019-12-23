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Жизнь
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Совокупный портфель привлеченных средств клиентов Россельхозбанка на Алтае превысил 30 млрд рублей

К концу 2019 года совокупный объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 30 млрд, увеличившись с начала года более чем на 4,9 млрд рублей.

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов превысил 13 млрд, увеличение с начала года составило порядка 3 млрд рублей.

Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты и расчетные счета демонстрируют компании среднего и малого бизнеса региона. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 7,7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 40%.

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения. На сегодняшний день портфель средств частных клиентов составил 17,1 млрд, увеличившись с начала года более чем на 2 млрд рублей.

Николай Бойко,
директор Алтайского филиала:

Мы отмечаем у наших клиентов значительный рост интереса к размещению свободных денежных средств на депозитах, расчетных и текущих счетах. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, каждый из которых позволяет гарантированно сохранить и приумножить сбережения.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349

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