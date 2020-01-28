Современная клиника лечения наркомании в Москве

Если вас интересует профессиональная помощь в борьбе с наркотической зависимостью, то обратитесь в международный медицинский центр IMC. Здесь используются только современные разработки, которые на практике демонстрируют результиатвность. Пройти лечение в стационаре могут не только жители столицы, но и пациенты из других регионов страны. На первую консультацию можно записаться по телефону. При необходимости сотрудники бесплатно проводят персональные консультации. Пациентам стационара гарантируется анонимность и конфиденциальность, прием в строго назначенное время.

Отличительная особенность представленной клиники в том, что она дает гарантию на 10 лет. Это подтверждение того, что врачи уверены в эффективности используемых методик. Гарантия распространяется на каждого клиента, который прошел полный курс лечения (от 28 до 84 дней). В процессе лечения нужно придерживаться и выполнять рекомендации медицинских сотрудников. С больными работают терапевты, психологи. Долгосрочная гарантия — обязательный пункт, который зафиксирован в официальном договоре. Он заключается с каждым пациентом перед началом лечения.

Почему гарантия выдается на 10 лет?

Редко кто дает такую гарантию. 10 лет выбрано неслучайно. Дело в том, что если человек после завершения курса не возвращается к приему наркотических средств на протяжении более пяти лет, то наступает устойчивая ремиссия. Это результат хорошей работы, доказательство того, что примененная методика помогла побороть зависимость. Клиника лечения наркомании закладывает хороший фундамент, на котором в последующем строится устойчивая ремиссия.

В клинике работает команда врачей разной специальности, что позволяет оказывать при проблемах любой сложности комплексную помощь. Изначально с больным работает психотерапевт. Он помогает разобраться, что послужило причиной для развития зависимости от наркотиков, спиртных напитков, азартных игр. Затем врач предлагает практические решения. Индивидуально подбирается терапевтический курс. Параллельно проводятся различные тренинги. Комплексное лечение позволяет человеку ощутить чувство глубокого удовлетворения, поэтому в будущем не рассматривается возможность возвращения к наркотикам.

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