Как избежать простоя техники в сезон

Ключевая составляющая дилерской работы «ЭкоНивыСибирь» — сервисная служба. Здесь есть все для самого сложного ремонта и диагностики сельхозтехники, а также полностью укомплектованный склад запасных частей. Как в компании помогают алтайским аграриям работать без простоев — в нашем материале.

Только качественное обслуживание

Алексей Осотов ООО «ЭкоНива-Сибирь»

«ЭкоНиваСибирь» в рамках реализации и обслуживания сельскохозяйственной техники John Deere отвечает за Алтайский край, а также Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области. В целом же «ЭкоНива» поставляет передовую, надежную и высокопроизводительную технику в 26 регионов страны.

— Эффективная эксплуатация сельскохозяйственных машин напрямую зависит от своевременного, качественного обслуживания, — говорит Алексей Осотов, руководитель инженерно-технического отдела «ЭкоНивыСибирь». — Важно вовремя проводить ТО согласно инструкции по эксплуатации, регулярно делать диагностику и дефектовку техники. Все это позволяет предотвращать неисправности и обеспечивает работу без поломок.

Без простоев

Алтайский край — крупный сельскохозяйственный регион. А значит, у местных аграриев есть потребность в качественной и высокопроизводительной технике. Спектр покупательского интереса разнообразен: от тракторов небольшой мощности и самоходных опрыскивателей до комбайнов и посевных комплексов. В свою очередь «ЭкоНиваСибирь», как надежный дилер, — главное связующее звено между производителем сельхозтехники и потребителем.

— Наше преимущество — продуманная система планового обслуживания, — продолжает Алексей Осотов. — Не ждем, когда техника встанет в поле! Работаем на предупреждение неисправности. Это позволяет избежать простоя, экономит деньги заказчика. Мы очень надеемся, что в Алтайском крае такой принцип работы приживется и наши клиенты смогут с уверенностью отзываться об «ЭкоНивеСибирь» как о надежном дилере и партнере.

На связи — в режиме 24/7

ООО «ЭкоНива-Сибирь»

За каждым клиентом закреплен свой сервисный инженер. Он досконально знает технику заказчика и находится в личном контакте с механизаторами и инженерами, работающими с данной машиной. В любой момент специалист дилера может при согласии клиента удаленно подключиться к сельхозтехнике — провести диагностику, а при необходимости выехать в хозяйство.

Факт

Выезд инженера зачастую не требуется, консультация проводится удаленно, и клиент за это не платит.

— В компании 69 инженеров сервисной службы, средний стаж работы — 7 лет, — рассказывает Алексей Осотов. — Специалисты проходят стажировку и постоянно повышают уровень квалификации в рамках специализированного обучения в «ЭкоНивеТехника-Холдинг» и на заводах компании John Deere. Свою квалификацию сотрудники подтверждают на регулярных аттестациях.

Высокая оперативность

Среди главных стандартов и правил, которых неукоснительно придерживаются в компании, — гарантия на все работы и услуги, постоянное развитие и продвижение современных инновационных решений. И, главное, умение в нужный момент быть рядом.

— Локации наших дилерских центров мы выбираем таким образом, чтобы расстояние до обслуживаемых хозяйств не превышало 200 км, — говорит Алексей Осотов. — Это позволяет повысить оперативность реагирования на запросы клиентов. Ежегодно заключаем с заказчиком сервисный договор, где указываем сроки и стоимость сервиса по каждой единице самоходной техники. Аграрии заранее могут спланировать свои расходы. Обслуживание, прогнозируемый заказ запасных частей и материалов сводит к минимуму ремонтные простои техники в период высокого сезона посевной и уборочной кампании.

Факт

Если по итогу года остаются денежные средства, то сумма может быть перенаправлена на последующее обслуживание или на запасные части.

Выгодные сервисные программы

ООО «ЭкоНива-Сибирь»

Популярностью у клиентов компании пользуются сервисные программы. Например, PowerGard — программа продленной гарантии — дает возможность увеличить гарантийный период на машины John Deere до пяти лет, а в отдельных случаях и больше. FarmSight — это программа комплексного обслуживания. В нее также входит проведение ТО, всех видов диагностики, дефектовки, оптимизации машин, обучение клиента работе с сельхозтехникой. Использование данных сервисных программ гарантирует приоритет обслуживания, снижает затраты на эксплуатацию и позволяет получать от техники максимально производительную выработку.

— С каждым заказчиком ведем открытый диалог и готовы учесть все пожелания, — резюмирует Алексей Осотов. — Хотелось бы обратить внимание аграриев на простой принцип — любая машина требует своевременного и качественного обслуживания. Это залог безаварийной производительной работы в АПК.

Преимущества работы с «ЭкоНивой»

25 лет работы в российском аграрном секторе;

18 лет работы в Сибири;

8 сервисных центров в Сибири;

работаем с НДС;

всегда прогнозируемый заказ запасных частей и материалов;

никогда не оставляем проблему нерешенной;

стабильная работа техники.

Цифра

Более 3000 единиц техники поставила компания сибирским аграриям.

Приглашаем алтайских аграриев приобрести передовую и надежную технику John Deere, заказать запчасти, пройти сервисное обслуживание и получить консультацию специалистов.