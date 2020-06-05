Современную спортплощадку построят в барнаульском поселке на бюджетные и народные деньги

Площадка находится на территории общеобразовательной школы № 96. Проект в Борзовой Заимке был выбран по результатам итогового собрания местных жителей. С появлением этого объекта у детей и подростков появится место, где можно проводить занятия по физкультуре, тренировки, праздники, а также организовывать досуг вне учебы.
Площадь объекта составляет 435 квадратных метров. На площадке появится ограждение и специальное покрытие, спортивное оборудование. На спортивном объекте можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол.
В данный момент подрядчик уже приступил к планированию и разбивке территории под будущий спортивный объект.
Руководитель инициативной группы местных жителей Олеся Пестова, говоря о том, как жители поселка приняли участие в программе поддержки местных инициатив, отмечает, что граждане сразу же поддержали идею подать заявку на этот проект.
«У нас спортивной площадки как таковой раньше не было, а теперь ребятишки смогут играть здесь в волейбол, баскетбол, футбол, будем проводить уроки, мероприятия», — говорит жительница Борзовой Заимки.
Общая стоимость проекта превышает 1,4 миллиона рублей. Из этой суммы «инвестиции» местных жителей составляют 210 тысяч рублей. Еще более 113 тысяч рублей — это вложения предпринимателей.
Остальные средства были выделены на реализацию проекта из краевого и местного бюджетов.
Отметим, что в краевой столице это уже далеко не единственный пример реализации проекта поддержки местных инициатив. Программа поддержки местных инициатив на территории Алтайского края реализуется, начиная с 2016 года.
Главной целью программы является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения и развитие сельской инфраструктуры. Всего в краевой столице за период действия программы уже было реализовано 13 проектов.
В текущем году в селах и поселках краевого центра воплотят в жизнь шесть проектов. Среди них — устройство детской площадки в поселке Лесной, создание беговой дорожки в поселке Научный городок, строительство спортивной площадки в Борзовой Заимке.
Также жители выступили за обустройство линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка, пешеходного тротуара по переулку Благодатный в поселке Центральный и за ремонт дороги по улице Надежда в поселке Казенная Заимка.
Общая стоимость проектов составит 8 млн рублей. Вклад местных жителей в их реализацию составит порядка 1 млн рублей. Наличие вложений граждан в реализацию проекта является обязательным условием конкурсного отбора.
Еще 428,5 тысяч рублей гарантировали предоставить спонсоры, также участвующие в воплощении программы.
Что же касается основной части расходов на реализацию проекта местных инициатив, то она выпадает на бюджеты Алтайского края и Барнаула.
Подробную информацию о проекте развития, основанном на местных инициативах, можно получить на информационном портале «алтайпредлагай.рф».