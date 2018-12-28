Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска.

При поддержке администрации Алтай-Кокса союз молодежи провел новогодний утренник для детей, оказавшихся перед Новым годом в больнице. В детском отделении установили и нарядили елку. Совместно с юными артистами из центра детского творчества показали сказочное представление, провели игры, вручили детям подарки.
Новогодние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка — посетили на дому детей с ограниченными физическими возможностями, которые воспитываются в 27 заводских семьях. Вместе со сказочными героями малыши водили хоровод, рассказывали стихи и, конечно, получали подарки. Каждый презент подбирали индивидуально, с учетом потребностей особенных ребятишек.
Также индивидуально подобранные подарки получили воспитанники комнаты коррекции центра детского творчества. А спортивный инвентарь этой комнаты увеличился за счет нового многофункционального турника и скамьи для укрепления мышц пресса. Представители заводского союза молодежи вручили руководителю комнаты коррекции здоровья Валентине Панчишных сертификат на приобретение беговой дорожки.
Еще одним пунктом в праздничном списке союза молодежи стал утренник для детей сотрудников санатория «Бодрость».
Добрая традиция дарить детям новогоднюю сказку существует в союзе молодежи уже несколько лет. И с каждым годом копилка добрых дел пополняется.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com