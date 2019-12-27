Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска

В канун Нового года молодежная организация Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провела несколько праздничных мероприятий для заринских ребятишек.

При поддержке администрации Алтай-Кокса союз молодежи навестил детей, оказавшихся перед Новым годом в больнице. В детском отделении установили и нарядили елку. Совместно с юными артистами из центра детского творчества показали сказочное представление, провели игры, вручили детям подарки.

Дед Мороз и Снегурочка посетили на дому особенных ребятишек, которые воспитываются в 27 заводских семьях. Вместе со сказочными героями малыши водили хоровод, рассказывали стихи и, конечно, получали подарки. Развивающие подарки вручили также воспитанникам комнаты коррекции центра детского творчества.

Добрая традиция дарить детям новогоднюю сказку существует в союзе молодежи уже несколько лет. И с каждым годом копилка добрых дел пополняется.

Праздничное мероприятие для заринских ребятишек. ОАО «Алтай-Кокс» Праздничное мероприятие для заринских ребятишек. ОАО «Алтай-Кокс» Праздничное мероприятие для заринских ребятишек. ОАО «Алтай-Кокс»

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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