Создан мультфильм о святом старце Феодоре, присмирившем «лихорадку» в Сибири

Мультфильм рассказывает маленьким и юным зрителям о жизни старца Феодора Томского, отметили в епархии.
«Кем был старец Феодор, сумевший присмирить золотую лихорадку, охладить болезненный пыл обманчивой наживы, захлестнувшей богатую сибирскую землю. Томский народ гулял, проматывал целые состояния. Как манит страсть призрачной легкой жизни. Сумел-таки Феодор не угрозами, а тихой улыбкой, молитвой, внимательной своей добротой увлечь разгулявшихся томичей…», — рассказывают в мультфильме.
Проект создан по мотивам изданной в 2010 году книги инокини Елисаветы (Успеньевой) «Благословенный старец. Рассказы из жития святого праведного Феодора Томского».
Использовали иллюстрации детской художницы Ольги Нечаевой, озвучивал фильм Илия Гваракидзе, режиссер — Антон Яковенко.