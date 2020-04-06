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Жизнь

Создан мультфильм о святом старце Феодоре, присмирившем «лихорадку» в Сибири

В Томской области представили мультфильм, созданный к 25-летию со дня обретения мощей святого праведного, сообщает местная епархия.

Мультфильм о святом старце Феодоре Томском.
Мультфильм о святом старце Феодоре Томском.
кадр из видео.

Мультфильм рассказывает маленьким и юным зрителям о жизни старца Феодора Томского, отметили в епархии.

«Кем был старец Феодор, сумевший присмирить золотую лихорадку, охладить болезненный пыл обманчивой наживы, захлестнувшей богатую сибирскую землю. Томский народ гулял, проматывал целые состояния. Как манит страсть призрачной легкой жизни. Сумел-таки Феодор не угрозами, а тихой улыбкой, молитвой, внимательной своей добротой увлечь разгулявшихся томичей…», — рассказывают в мультфильме.

Проект создан по мотивам изданной в 2010 году книги инокини Елисаветы (Успеньевой) «Благословенный старец. Рассказы из жития святого праведного Феодора Томского».

Использовали иллюстрации детской художницы Ольги Нечаевой, озвучивал фильм Илия Гваракидзе, режиссер — Антон Яковенко.

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