Создание общественно-культурного пространства обсудили в Барнауле

12 августа на площадке, НО « Алтайский фонд МСП » прошла первая рабочая встреча по проектированию общественно-культурного центра в историческом районе Город-Сад Барнаула.

В проектной сессии участвовали местные жители, старшеклассники, представители креативных индустрий, Краевого дворца молодёжи, Союза дизайнеров России, Школы спортивных единоборств «Удар», Центра Урбанистики Алтайского края, школ района. От Алтайского филиала РАНХиГС участие приняла Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления.

Участники рассмотрели вопрос досуга и творческого развития местной молодежи. Была поднята актуальная тема комплексного развития городской среды района и её приспособление под современные общественные пространства, в которых, по словам специалистов, формируется новая креативная экономика.

Одним из важных факторов, влияющих на удовлетворённость качеством жизни граждан, является возможность их творческой реализации. Проводимые исследования показывают, что в Барнауле таких возможностей недостаточно, а это одна из причин миграции горожан. Создание общественно-культурного пространства в нашем городе будет способствовать творческому мышлению, генерированию креативных идей, что в свою очередь создает основу для развития креативной экономики. Такие локации необходимы в каждом районе города, причем в шаговой доступности для жителей, — считает Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Напомним, в Алтайском филиале РАНХиГС продолжается набор на уникальную магистерскую программу «Современная урбанистика». Академия приглашает учиться всех, кто хочет менять облик городов и других территорий на более современный, создавать комфортную среду проживания.