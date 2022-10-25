Создание онлайн-магазинов на 1С Битрикс: преимущества

В последние годы онлайн-торговля набирает обороты: как рассказывают эксперты в сфере менеджмента, экономики и финансов, это действительно очень перспективное направление, которое при правильном планировании, грамотном решении всех организационных вопросов может гарантировать стабильный доход.

На просторах всемирной сети появляется всё больше интернет-магазинов, предлагающих и продовольственные, и непродовольственные товары: такие площадки отличаются удобным, интуитивно понятным интерфейсом, позволяют размещать выгодные заказы в любое удобное время. Если и вы задумываетесь о создании интернет-магазина, то реализовать эту идею сои уже в ближайшее время: для этого обратитесь к специалистам, которые, приняв во внимание ваши потребности, цели и задачи, подберут наиболее оптимальную платформу, CMS, подробно проконсультируют, ответят на все интересующие вопросы. Благодаря этому отпадет необходимость искать интересующие сведения на многочисленных форумах и сайтах в сети.

Особой популярностью пользуется разработка интернет-магазинов на готовых решениях, в частности, разработка интернет-магазина на Битрикс: как не раз показала практика, эта профессиональная платформа идеально подходит для реализации задач и проектов любой сложности и любого объема. Благодаря ей можно в кратчайшие сроки достичь всех поставленных целей, а самое главное — выйти на стабильную прибыль. Система управления контентом 1С-Битрикс рассчитана главным образом на средний и крупный бизнес, который может использовать её для создания онлайн-маркетов, новостных порталов и крупных сайтов с большим объёмом регулярно пополняемой информации: чтобы узнать об этом подробнее, достаточно обратиться к представителям компании Вебформат, которая уже на протяжении многих лет остается одним из ведущих партнёров по цифровизации. Одно из ее направлений — создание интернет-магазина, причем она предлагает только такие решения, которые идут в ногу со временем и, что немаловажно, имеют вполне доступную стоимость. Миссия компании — повысить качество жизни своих клиентов и значительно увеличить их доход. Это достигается благодаря умению подбирать наиболее оптимальные системы управления контентом проектов.

Актуальным является вопрос о том, сколько стоит создание онлайн-магазина на базе 1С-Битрикс: веб-мастера рассказывают, что цена в каждом случае варьируется и определяется индивидуально, однако будущему владельцу сайта не стоит готовиться к чрезмерным расходам: они в любом случае окажутся посильными и уже очень скоро полностью окупятся.