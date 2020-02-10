Спартакиада Алтай-Кокса определила лучших шахматистов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по шахматам в рамках спартакиады сезона 2019 — 2020 годов.

Участвовали в соревнованиях 17 мужских команд. Лучшими в своих лигах стали команды заводоуправления, цеха тепловодоснабжения и углеподготовительного цеха № 1.

Ранее уже прошли соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу. Следующий этап корпоративной спартакиады — полиатлон.

На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

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