Спартакиада Алтай-Кокса определила сильнейших баскетболистов

Среди мужчин лучшими в своих лигах стали команда пожарно-аварийной спасательной службы и коксового отделения № 1. Среди женщин лидировала команда управления экологии.
Ранее уже прошли соревнования по волейболу и стрельбе. Следующий этап корпоративной спартакиады — жим штанги лёжа.
На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com