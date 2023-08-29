29 августа
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Жизнь

Спас Нерукотворный: традиции и приметы на 29 августа

29 августа проходит народный праздник Ореховый Спас и церковный Спас Нерукотворный.

Орех пекан.
Орех пекан.
unsplash.com

Традиции на Спас Нерукотворный

Этот праздник посвящен Нерукотворному образу Иисуса Христа. Нерукотворным образ считается потому что образовался он после того, как Иисус Христос приложил полотно к своему лицу, которое чудным образом отразилось на нем.

Сегодня желательно полакомиться орехами или блюдами из орехов, с их добавлением. Хлеб и изделия из муки/теста также в этот день являются традиционными.

Также это хороший день для покупок. Особенно удачными будут вещи из ткани — одежда, мягкая мебель, постельное белье, картины и так далее.

Хлеб.
Хлеб.
freepik.com/mdjaff

Что запрещено делать на Спас Нерукотворный

  • плохо обращаться с хлебом, кидаться им, бросать на пол — к неприятностям и большим трудностям.
  • пользоваться чужим полотенцем — можно перетянуть на себя болезни хозяина.
  • ходить в лес поодиночке, отправляться на рыбалку и охоту одному — можно заблудиться, попасть в болото, наткнуться на диких зверей, пораниться.
  • желать кому-то зла, в мыслях или на словах, мстить, вредить человеку — вернется большее зло в ответ.
Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Народные приметы на 29 августа 2023 года

  • Журавли улетают — на Покров, 14 октября, будет мороз.
  • Много орехов уродилось — в следующем году большой урожай хлеба.
  • Звезды белые — к сухой и ясной погоде.
  • Вода спокойная, без ряби и волн — осень и зима тихие, без сильных ветров и метелей.
  • Журавли не улетают — зима окажется поздней, тепло ещё долго простоит.
  • Найти сросшиеся орехи — к богатству.
  • Орех на голову упал — по приметам к неожиданной прибыли.
  • Благоприятный день для дальней дороги, путешествия — все пройдет как было задумано.
  • Дождь или гроза — к теплой осени.
  • Солнечный день — к раннему бабьему лету.
  • Случайно пролить на себя воду — к большим деньгам.

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