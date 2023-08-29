Спас Нерукотворный: традиции и приметы на 29 августа

Традиции на Спас Нерукотворный

Этот праздник посвящен Нерукотворному образу Иисуса Христа. Нерукотворным образ считается потому что образовался он после того, как Иисус Христос приложил полотно к своему лицу, которое чудным образом отразилось на нем.

Сегодня желательно полакомиться орехами или блюдами из орехов, с их добавлением. Хлеб и изделия из муки/теста также в этот день являются традиционными.

Также это хороший день для покупок. Особенно удачными будут вещи из ткани — одежда, мягкая мебель, постельное белье, картины и так далее.

Хлеб. freepik.com/mdjaff

Что запрещено делать на Спас Нерукотворный

плохо обращаться с хлебом, кидаться им, бросать на пол — к неприятностям и большим трудностям.

пользоваться чужим полотенцем — можно перетянуть на себя болезни хозяина.

ходить в лес поодиночке, отправляться на рыбалку и охоту одному — можно заблудиться, попасть в болото, наткнуться на диких зверей, пораниться.

желать кому-то зла, в мыслях или на словах, мстить, вредить человеку — вернется большее зло в ответ.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Народные приметы на 29 августа 2023 года

Журавли улетают — на Покров, 14 октября, будет мороз.

Много орехов уродилось — в следующем году большой урожай хлеба.

Звезды белые — к сухой и ясной погоде.

Вода спокойная, без ряби и волн — осень и зима тихие, без сильных ветров и метелей.

Журавли не улетают — зима окажется поздней, тепло ещё долго простоит.

Найти сросшиеся орехи — к богатству.

Орех на голову упал — по приметам к неожиданной прибыли.

Благоприятный день для дальней дороги, путешествия — все пройдет как было задумано.

Дождь или гроза — к теплой осени.

Солнечный день — к раннему бабьему лету.

Случайно пролить на себя воду — к большим деньгам.

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