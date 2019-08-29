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Жизнь

Спас Нерукотворный 2019: в чем суть и причем тут Ореховый Спас

Спас Нерукотворный — православный праздник 29 августа 2019, более известный как Ореховый Спас. В этот день на Руси было принято печь хлеб нового урожая и готовить блюда с орехами. О сути и традициях праздника Спас Нерукотворный — в материале altapress.ru.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

По преданию, икона Спас Нерукотворный не имеет автора в привычном смысле слова. Этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо, пишет foma.ru. По-другому икона называется Нерукотворный образ Иисуса Христа.

29 августа Спас Нерукотворный перенесли из Эдессы в Константинополь. Этому событию, произошедшему в 944 году, и посвящен праздник.

Ореховый Спас — это народное название церковного торжества. 29 августа принято ходить в храм на праздничную службу. На Ореховый Спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами.

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