8 мая
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Жизнь

50 спасателей из Барнаула отправились в Красноярский край бороться с пожарами

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю отправлена в Красноярский край для борьбы со стихией, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные Алтайского края отправились в Красноярский край бороться с пожарами.
Пожарные Алтайского края отправились в Красноярский край бороться с пожарами.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительным данным регионального ГУ МЧС, пожарные из Алтайского края будут направлены в Шарыповский район Красноярского края. Колонна проведет в пути порядка 20 часов.

В состав алтайской группы вошли 50 спасателей из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. Сотрудники ведомства будут участвовать в ликвидации пожаров и защите территорий населенных пунктов региона от огня. Группировка оснащена необходимым снаряжением и инструментами для ведения работ.

В Красноярском крае продолжается наращивание количества сил и средств в связи со сложной обстановкой с пожарами. Как сообщил сайт регионального главка МЧС России, общая площадь всех ландшафтных пожаров превысила 2400 гектаров. Помимо возгораний сухой растительности, в некоторых районах ликвидируются серьезные пожары на территориях населённых пунктов и садоводств.

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