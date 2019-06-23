Алтайские спасатели и инспекторы будут неделю воспитывать нарушителей среди купальщиков и водителей катеров

С 24 июня сотрудники МЧС и госинспекции маломерных судов будут проводить акцию «Вода — безопасная территория». Организаторы хотят таким образом усилить безопасность на водных объектах, сообщают в региональном управлении МЧС.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.

Патрульные группы, в которые войдут инспекторы ГИМС, спасатели и представители надзорных ведомств, проведут на водоемах «надзорные мероприятия за пользованием маломерными судами» — лодками, катерами и т. д. А на пляжах, в том числе диких, спасатели совместно с местными властями проведут «профилактические мероприятия».

По данным на 20 июня, в крае официально открыты 45 пляжей. Они проверены специалистами МЧС, поэтому считаются чистыми и безопасными. Пляжи огорожены буйками, оборудованы спасательными вышками и медицинским пунктом, в каждом есть детская зона.

Больше всего официальных пляжей — в Змеиногорском районе, здесь 10 площадок для купания. В числе «чемпионов» также Егорьевский район (6 пляжей на озерах Горькое и Горькое-перешеечное), Алтайский (6 пляжей на озере Ая, а также в наливных водоемах «Бирюзовой Катуни» и «Парка Холмогорье»).

В Барнауле официально действуют только три: городской пляж, пляж «Водный мир» и пляж в парке Смертина.

Всего в этом сезоне в крае планируется открыть 55 пляжей.

Акция спасателей завершится 30 июня.