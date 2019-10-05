Спасатели назвали слова, которыми можно остановить злую собаку

Если агрессивная собака готова напасть, нужно твердым голосом отдать ей команды: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». Иногда даже от серии команд животное может растеряться и отступить.
Для защиты можно использовать зонтик, палки, метнуть в животное камень, при этом отступая спиной к укрытию (забору или дому), призывая на помощь окружающих.
Если собака не останавливается, необходимо по возможности обмотать плащом или пиджаком предплечье и руку, выставить ее вперед и спровоцировать животное на укус, после чего бить ее по верхней челюсти. Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык.
Если собака все же укусило, в первую очередь нужно промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды. Края раны смазать йодом и наложить чистую повязку.
Также следует немедленно обратиться в ближайший травмпункт и поставить в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки.