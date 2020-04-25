Спасатели показали, как обрабатывают Змеиногорск от Covid-19 специальным раствором

В Змеиногорске началась масштабная санитарная обработка улиц, остановок и тротуаров. ее проводят сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Жители пока предпочитают оставаться дома.

Как сообщили в территориальном управлении МЧС, обработка ведется в местах наибольшего скопления людей. В том числе проведена дезинфекция городской администрации.

Работы проводят пожарно-спасательные подразделения Змеиногорска. Пожарные одеты в специальные костюмы, со средствами защиты органов дыхания.

Помимо городской администрации они успели провести обработку специальным веществом диацилом крупных торговых и спортивных объектов, остановочных пунктов, дорог.

Главный редактор газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол в своем аккаунте Facebook написала: «Улицы моют, санпропускники работают, жителей на улицах почти нет. На улицах — патрули полиции. Хорошо, что сегодня пасмурно. Дома сидеть проще. А то вокруг весна, все цветет, красотища — а у нас карантин».

Напомним, что в Змеиногорске и прилегающем районе выявлено в общей сложности 92 случая заражения коронавирусной инфекций. Очагом распространения Covid-19 стал Корбалихинский рудник компании «Сибирь-Полиметаллы». Инфекцию туда, скорее всего, завез вахтовый рабочий, прибывший на Алтай из Башкирии. Вслед за ним коронавирусом заболели еще около 50 шахтеров, а затем уже и горожане.

В городе, где введен жесткий карантин, оперативно развернут инфекционный госпиталь, туда переброшены медики из других территорий Алтая.

По уровню проникновения инфекции Змеиногорск и районы вышли в лидеры в Алтайском крае. При этом население муниципалитетов составляет около 20 тыс. человек.