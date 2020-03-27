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Жизнь

«Спаси, Господи!». Священники молятся об избавлении Барнаула от коронавируса

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий рассказал, что священнослужители каждый день молятся о благополучии Барнаула и его жителей в связи с моровым поветрием в лице инфекции коронавируса.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Анна Зайкова.

Об этом глава алтайской митрополии рассказал на отчете главы краевой столицы Вячеслава Франка о работе администрации города за 2019 год.

«В свете того, что нас постигло такое несчастье в виде морового поветрия, как его называли наши предки, наша церковь исполняет свой долг и молится о благополучии города, его жителей и всего мира», — подчеркнул отец Сергий.

Он также добавил, что долг священнослужителей — прежде всего молиться. «Спаси, Господи! И Божье благословение нашему городу», — добавил митрополит.

Также в своем выступлении он отметил, что церковь положительно оценивает «труды нашей администрации во главе с Вячеславом Генриховичем».

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