«Спасите, жена не пускает в баню»: в соцсетях обсуждают остроумные заказы такси от барнаульцев

Несколько популярных пабликов «ВКонтакте» опубликовали скриншоты сообщений от барнаульцев в приложениях для вызова такси. Они просят прислать водителя с определенной внешностью или спасти от жены, которая не пускает в баню.

Сначала в Сети опубликовали скриншот с таким сообщением.

«8 этаж, позвонить в дверь, представиться полицейским и что нужно забрать с собой Владимира Сергеевича Т. на несколько вопросов в отдел. Мужики, помогите выбраться, меня в бане ждут, жена не пускает».

В обсуждении поста в сообществе Barnaul22 люди начали скидывать и другие скриншоты. В них барнаульцы просили прислать водителя определенного пола или возраста и указывали желательные сексуальные предпочтения. В одном из сообщений даже назвали имя водителя (Рома), номер его машины, а также особые приметы.

Скриншоты из заказов такси. vk.com/barneos22 Скриншоты из заказов такси. vk.com/barneos22 Скриншоты из заказов такси. vk.com/barneos22

Некоторые сообщали, что хотят перевезти гроб с телом или нескольких пьяных мужиков с одного места рыбалки на другое.

Пользователей соцсетей очень развеселили такие оригинальные сообщения. Некоторые из них изумились: «А что так можно было?», другие же решили, что скриншоты фейковые.