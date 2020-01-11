«Спасите, жена не пускает в баню»: в соцсетях обсуждают остроумные заказы такси от барнаульцев

Сначала в Сети опубликовали скриншот с таким сообщением.
«8 этаж, позвонить в дверь, представиться полицейским и что нужно забрать с собой Владимира Сергеевича Т. на несколько вопросов в отдел. Мужики, помогите выбраться, меня в бане ждут, жена не пускает».
В обсуждении поста в сообществе Barnaul22 люди начали скидывать и другие скриншоты. В них барнаульцы просили прислать водителя определенного пола или возраста и указывали желательные сексуальные предпочтения. В одном из сообщений даже назвали имя водителя (Рома), номер его машины, а также особые приметы.
Некоторые сообщали, что хотят перевезти гроб с телом или нескольких пьяных мужиков с одного места рыбалки на другое.
Пользователей соцсетей очень развеселили такие оригинальные сообщения. Некоторые из них изумились: «А что так можно было?», другие же решили, что скриншоты фейковые.