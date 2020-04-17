Спасительница с табуреткой: как реставратор из Алтайского края дает вторую жизнь вещам и планете

Upcycling, или «креативное переиспользование» вещей, — тенденция, зеленой волной захлестнувшая людей со всего мира. В Green Wave влились архитекторы и дизайнеры интерьеров. Дарья Василькова и Полина Улитенко с удовольствием используют для своих проектов осколки облицовочной плитки, старые вещи и военные плащ-палатки.

Идеей спасения экологии заразилась и дизайнер из Алтайского края Юнона Федченко. Она дарит вторую жизнь старым и поврежденным вещам — дверям, шкафам, столам, стульям, табуреткам, диванам, кухонным фасадам, паркетам, лестницам, — реставрируя даже самые безнадежные экземпляры.

Справка Сама идея «креативного переиспользования» устаревших или отработавших свой век вещей и материалов несколько лет набирала обороты, притягивая внимание крупнейших мировых брендов, чтобы в 2020-м стать модным «зеленым» трендом. Так, Nike, H&M, Burberry и Gap присоединились к инициативе Make Fashion Circular — сокращению отходов и повторной переработке сырья. За это Гринпис назвал модные бренды самыми экологичными компаниями года.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

О недолговечности вещей

— Юнона , в чем состоит «экологическая» миссия реставратора?

— В сокращении количества выброшенного мусора и экономии ресурсов — дерева, нефтепродуктов. Эта проблема стоит перед человечеством более 20 лет. Изо дня в день общество производит невероятное количество отходов. Это происходит в том числе из-за того, что у многих вещей значительно уменьшился срок службы.

Последнее время укрепляется тенденция каждые пять лет полностью менять концепцию своего жилища — делать косметический ремонт, менять мебель. В связи с этим в Европе и Азии начали производить относительно доступные, но недолговечные товары. Исчезла сама идея добротности, когда вещь можно использовать долгие годы, поколение за поколением.

Сложно представить, что было бы с мировой культурой, появись эти тенденции много веков назад. Так, мозаикам, созданным в Древнем Риме, уже тысячи лет. Природные катаклизмы не смогли уничтожить эти уникальные творения человеческих рук. Или взять, предположим, мастеров эпохи Возрождения. Масляная живопись просуществовала 500 лет и доступна современным поколениям.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

— Что же происходит сейчас?

— Новые изделия рассчитаны на довольно короткий срок эксплуатации. Современные пустотелые двери, сделанные преимущественно из опилок, не выдерживают влажности, когтей животных, случайных ударов. Деревянные двери в этом плане более стойкие. Их единственный минус — непрезентабельный внешний вид.

В противовес постоянной замене возникло целое направление sustainability, целью которого стало повторное использование старых вещей в обновленном, трансформированном виде. И это работает! Наверняка многим доставались в наследство комоды или шкафы 50-х, 60-х годов. Чаще всего от такой мебели попросту избавляются.

Но можно изменить подход: отреставрировать, перекрасить, поменять фурнитуру, — иными словами, вписать вещь в дизайн интерьера и пользоваться ею дальше. Такая мебель будет гораздо качественнее современной и прослужит долгие годы. При последующей смене интерьера манипуляции можно повторить. То же самое касается деревянных дверей. Даже если они рассохлись, плохо закрываются и скрипят, их можно отремонтировать, привести в порядок и перекрасить.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

В моей практике был случай, когда я реставрировала новую межкомнатную дверь с необычной «травмой». В квартире заказчика были установлены новые двери из Италии. На момент покупки каждая стоила не меньше 60 тыс. рублей. В коридоре клиент закрепил турник. И во время одного из занятий пробил дорогущую дверь пяткой. Прямо на уровне глаз. (Смеется.)

Дело осложнялось тем, что в итальянской фирме обновили коллекции, поэтому заменить дверное полотно на точно такое же клиент уже не мог. Он обратился ко мне. В противном случае в утиль отправились бы несколько комплектов дверей. Так мы позаботились об окружающей среде. К тому же клиент еще и значительно сэкономил. Представьте, сколько денег пришлось бы потратить незадачливому спортсмену, чтобы заменить все двери.

Об экономии и экологии

— Неужели услуги реставратора обходятся дешевле , чем покупка новых вещей?

— Реставрация старых дверей и мебели — это потрясающая экономия. Установка новой, самой дешевой двери вместе с доставкой и монтажом обойдется минимум в 10 тыс. рублей. Двери из массива сосны или березы стоят еще дороже. Комплект, изготовленный в Алтайском крае, с доставкой и монтажом меньше чем за 30 тыс. рублей найти очень сложно.

Юнона Федченко. Предоставлено altapress.ru.

В других условиях за такие деньги можно купить прессованную пустотелую дверь с разными покрытиями: принтованной бумагой, пленкой ПВХ, шпоном из дорогих пород дерева. Но даже очень дорогие покрытия, качественная фурнитура и установка не уберегут покупку от влажности, когтей домашних животных, случайных ударов и детей с фломастерами.

Изменения в дизайне среды происходят не так быстро, как, например, в дизайне одежды. Многие тенденции сохраняются десятилетиями, поэтому старые элементы интерьера могут легко вписаться в новый, стоит лишь немного их модернизировать. Так, в Алтайском крае за последние 20 лет в дизайне дверей появились новые строгие минималистичные формы, возникшие под впечатлением от традиционных японских раздвижных перегородок сёдзи.

Но если вы не хотите «пересушить» интерьер, не добиваетесь от него излишней нейтральности, официозности, то стоит оставить двери старой формы с привычным, чуть игривым изгибом филёнок. Достаточно обновить их, освежив лак или перекрасив в актуальный светлый оттенок, и подобрать новую фурнитуру. Сейчас на пике популярности белый, молочный, слоновая кость, пудровый, светло-серый, серовато-бежевый.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

Недавно я ездила в Томск выполнить очень незатейливый заказ — отреставрировать и покрасить деревянные двери. Заказчик купил бэушные комплекты из массива сосны и сам их установил. Моей задачей было навести внешний лоск, вписать в общий дизайн помещений.

К слову, двери ему обошлись всего в две тысячи рублей за комплект, а моя работа (с учетом транспортных расходов и стоимости краски) — четыре тысячи за дверь. Получается, что стоимость одной добротной двери составила шесть тысяч рублей, а это в три… нет, в пять раз дешевле новой подобного качества.

О тонкостях профессии

— Сейчас вы живете в Новосибирске , но работаете не только в этом городе. Так ведь?

— Да, я готова выехать к заказчику в любой город Сибири. Я работала в Барнауле, Томске, Омске, Рубцовске, Бердске. Главное условие — оплата жилья либо возможность жить на объекте. В принципе, я человек неприхотливый — был бы интернет-трафик и санузел. (Улыбается.)

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

— Юнона , вы — художник , дизайнер одежды. Почему не пишете портреты , не шьете на заказ , а занимаетесь реставрацией?

— Кроме чересчур романтизированных радостей творчества существуют ведь еще и муки творчества. В моем случае муки перевешивают… К тому же спрос на портрет или иную живопись и графику очень небольшой. А на таких утилитарных вещах, как дизайн помещения, можно заработать. С этого все и началось, когда мы с мамой решили работать на себя.

Мы расписывали стены, изготавливали лепнину, настенные панно и прочие красивости. Как-то раз к нам обратилась клиентка с вопросом, сможем ли мы отреставрировать комплект дверей и арки, изготовленные из массива сосны. В 90-е и начале 2000-х такие стояли в большинстве российских квартир. Двери были в плачевном состоянии: дерево побелело, местами поднялся лак, были видны сколы и царапины.

Я подумала: почему бы и нет, мы же без проблем маскируем какие-то дефекты стен, чистим, ретушируем. Согласилась. Клиентка оказалась довольна результатом, а я нащупала до того неизведанную нишу — реставрацию твердых поверхностей. Оказалось, что такие услуги востребованы и хорошо оплачиваются.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

О деньгах и фитнесе на работе

— Сколько вы зарабатываете?

— Все зависит от количества заказов, сезона. В месяц выходит от 40 до 60 тыс. рублей. Заработок для Новосибирска невысокий, но на жизнь хватает. А еще я получаю хорошие физические нагрузки. Никакого фитнеса не нужно. (Улыбается.)

Нередко приходится в течение нескольких часов работать, вставая на цыпочки, запрыгивать на табуретку и спрыгивать с нее. Или глубоко и медленно приседать — лакируя дверь, нужно следить, чтобы слой лака наносился без стыков, иначе будет шероховатость.

Чтобы этого избежать, в процессе нанесения должно получиться длинное красивое непрерывное движение сверху вниз или снизу вверх. Без подготовки это очень тяжело. Часто приходится работать со шлифовальной машинкой наперевес. А это два килограмма веса.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

Казалось бы, ничего сложного, но когда ты с ней прыгаешь по шатающейся стремянке несколько часов подряд, то дико устаешь. Во время прорисовки элементов приходится надолго замирать в неудобной позе под потолком или у самого пола. Одним словом, непростая у меня работа.

О самосовершенствовании

— Юнона , работая в такой сфере , как реставрация , наверняка нужно непрерывно учиться и осваивать новые технологии. Где вы черпаете знания?

— Постоянно расширяю сферу своей работы. Сейчас я берусь за реставрацию почти любых твердых поверхностей — дерево, ламинат, ПВХ, кафель, некоторые металлы. Также могу улучшить вид обивки из кожи или кожзаменителя. Если же встречаюсь с новым материалом, то собираю информацию о его свойствах, сложностях работы с ним, подходящих составах и пигментах.

Помогает интернет, но там не всегда есть все, что нужно. Часто экспериментирую. Разумеется, с согласия клиента.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

Недавно я изучала, чем реставрировать керамогранит. Передо мной встала задача отреставрировать пол в элитном автосалоне, где сделали свежий ремонт. Туда загнали машины, немного покатались, после чего обнаружили, что шипованная резина оставила множество мелких царапин. Салон новый, машины люксовые, а пол ободранный — проблема.

Полностью менять плиты керамогранита очень дорого, проще отреставрировать. Я с удовольствием взялась за работу. Для меня это был новый опыт. Прочитав все, что было в интернете, сделала тестовую проверку акриловых составов для пола. Получилось хорошо и красиво. Теперь жду, когда закончится период самоизоляции, чтобы приступить к работе. Из-за пандемии заказчики пока притихли.

О работе на себя

— Кажется , что у вас работа мечты. Самозанятость — это , несомненно , плюс. Но ведь есть и минусы. Расскажите о них.

— С плюсами все просто. Мне не нужно делить с кем-то доход, за исключением налоговой. В любой момент могу взять выходной или пойти в отпуск, кроме тех случаев, когда в договоре указаны четкие сроки выполнения работ. Могу себе позволить путешествовать. Обычно это минимум три поездки в год. А еще могу отказаться от работы, если меня что-то не устраивает в заказчике.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

С годами на этот счет развилась интуиция — практически с ходу определяю, стоит ли связываться с тем или иным клиентом. На этом, пожалуй, преимущества заканчиваются. В случае если заказчик не намерен платить — такое бывает раз в пару лет — меня некому защитить. Как показывает практика, договор не всегда может застраховать от таких рисков.

Обращаться в суд — хлопотно, ведь в нашем деле трудно доказать, что ты оказал услугу в полной мере. А еще никто не оплатит больничный. Да и сейчас, во время самоизоляции, мне никто не будет платить зарплату. В моем случае простой — это неизбежная потеря дохода.

Лайфхак

— Юнона , из-за самоизоляции у многих появилось много свободного времени. Можете порекомендовать несложный способ преобразовать пространство?

— Могу рассказать, как освежить внешний вид деревянных дверей в четыре шага. Первый: обезжирить и тщательно промыть поверхность раствором соды. Второе: обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы убрать плохо держащийся лак. Третье: покрыть морилкой на водной основе, подобрав подходящий оттенок.

Реставрация. Предоставлено altapress.ru. Реставрация. Предоставлено altapress.ru. Реставрация. Предоставлено altapress.ru.

После того как поверхность высохнет, приступить к четвертому шагу — лакированию. Лак, подходящий по блеску, лучше наносить специальным велюровым (коротковорсовым) валиком. Для современной двери подойдет полуматовый лак. Глянец — слишком помпезный. Вот таким нехитрым способом можно освежить свой дом.

Что известно о Юноне Федченко

Юнона выросла в Рубцовске в семье художников. С детства ее окружали картины, скульптуры, холсты, краски. В доме было много литературы по истории искусства, красочные альбомы репродукций. Свою жизнь девушка решила связать с дизайном. Она училась рисунку и живописи у своих родителей, получила среднее специальное образование по специальности «портной», после чего окончила Омский университет дизайна и технологии (бывший ОмГИС, ОмТИ), освоив дизайн костюма.

Юнона Федченко. Предоставлено altapress.ru.

Справка Термин sustainability, что в переводе на русский язык означает «устойчивое развитие», очень многогранен и включает в себя практически все процессы, происходящие в обществе, начиная с отказа от пластика и заканчивая этичным обращением с сотрудниками. Но чаще всего под «устойчивостью» подразумевают влияние промышленности на экологию. «Устойчивое развитие» стало главной темой на выставке Expo 2020 Dubai. Ожидается, что она станет одной из самых экологичных всемирных выставок в истории.

Евгения Скаредова