Спасти жизнь одним движением. Как правильно пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле

Несмотря на многочисленные призывы, некоторые участники дорожного движения все еще скептически относятся к использованию ремней безопасности и считают, что можно обойтись без них. Однако именно они могут уберечь от смертельной опасности. Как правильно пристегнуться, чтобы сохранить свою жизнь, разбираемся вместе с Госавтоинспекцией Алтайского края.

Для чего нужны ремни безопасности?

Как показывает статистика, водители нередко игнорируют правила дорожного движения, в том числе и пункт 2.1.2, который разъясняет о том, что при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. В случае дорожно-транспортного происшествия такое правонарушение может привести к самым трагическим последствиям. Поскольку, если человек не пристегнут штатным автомобильным ремнем, то при аварии он по инерции продолжит двигаться вперед, а при перевороте начнет буквально «летать» по салону автомобиля во всех направлениях. При этом травмы в этом случае может получить как сам нарушитель Правил, так и сидящие рядом пассажиры.

Опасность существует даже если автомобиль ехал с небольшой скоростью. Так, например, во время столкновения при скорости 60 км/ч и весе человека 75 кг, на тело последнего действует сила, составляющая три тонны. При скорости 80 км/ч — девять тонн.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно ведут разъяснительную работу с участниками дорожного движения, направленную на формирование более ответственного поведения к собственной безопасности.

Как пользоваться ремнем безопасности?

Ремень безопасности позволяет фиксировать тело человека и тем самым удерживает его на месте во время резкого торможения или удара.

Автоэксперты заявляют, что использование подобных элементов пассивной защиты снижает риск тяжелых травм и гибели в 2-3 раза при фронтальном столкновении, в 1,7 раза — при боковом и в 5 раз — при опрокидывании транспортного средства.

Штатный автомобильный ремень, кроме того, что он должен быть пристегнут, должен быть пристегнут правильно. Так, ремень безопасности рекомендуется располагать вдоль груди и проходить через среднюю часть плеча. Это важно, поскольку плечевая и грудная часть туловища принимает на себя основную силу удара. Нижняя часть ремня удерживает таз, а ни в коем случае не живот, поэтому ремень должен опоясывать бедра. Застегнув ремень, обязательно натяните его. Ремень следует располагать как можно ближе к телу, при этом между ними не должно быть никаких твердых, хрупки или острых предметов. Кроме того, следует помнить, что запрещено надевать только поясную или только плечевую ветвь трехточечного диагонального ремня безопасности, так как это повышает риск получения тяжелой травмы.

Ответственность за непристегнутый ремень безопасности

В Госавтоинспекции напоминают, что согласно статье 12.6 КоАП РФ для водителей, не пристегнутых ремнем безопасности, а также перевозящих пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства они предусмотрены, полагается административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Кроме того, не стоит забывать, что и к пассажирам могут быть применены штрафные санкции за несоблюдение пункта 5.1 ПДД РФ, в котором разъясняется, что пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности быть пристегнутыми. За неисполнение данного требования пассажир несет административную ответственность по части 1 статьи 12. 29 КоАП РФ, что влечет наказание в виде штрафа в размере 500 руб.

Детские удерживающие устройства

При движении стоит уделять особое внимание и безопасности детей, так как жизнь и здоровье юного пассажира полностью зависит от сознательности водителя. В связи с этим региональная Госавтоинспекция напоминает родителям о правилах перевозки несовершеннолетних.

Использование специальных детских удерживающих устройств значительно снижает тяжесть последствий при резком торможении или дорожно-транспортных происшествиях. В случае аварии детское автокресло удерживает ребенка на месте, что позволяет избежать серьезных травм.

В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с пунктом 22.9 Правил перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. При перевозке детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на заднем пассажирском сиденье допускается использовать ремни безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

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