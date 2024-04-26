Специалист назвала способы приготовить полезный шашлык

Нутрициолог Ирина Попкова назвала несколько способов приготовить полезный шашлык. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению нутрициолога Попковой, людям, которые придерживаются здорового образа жизни и следят за своим весом, не нужно отказываться от шашлыков.

Важно выбирать полезные ингредиенты. Например, нутрициолог рекомендует использовать нежирное мясо птицы — курицу или индейку (предварительно сняв с них кожу). Кроме того, можно приготовить на гриле креветки, шампиньоны или стейк из сёмги.

Специалист подчеркнула, что для получения полезного продукта важен и способ его приготовления. Обугливание шашлыка при жарке приводит к образованию канцерогенов, вредных для здоровья.

Кроме того, нутрициолог отметила, что употребление плохо прожаренного мяса может стать причиной пищевых инфекций и отравлений.

Ранее стало известно, сколько шашлыка можно съесть за день.

Самое важное - в нашем Telegram-канале