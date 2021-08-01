1 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Специалист объяснил, почему нельзя прятаться от жары в машине с кондиционером

Долго находиться в припаркованной машине с работающим кондиционером вредно для автомобиля и чрезвычайно опасно для человека. Об это рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Проветрите автомобиль без кондиционера. Просто откройте любое окно спереди, и 5-6 раз откройте-закройте любую заднюю дверь.
Проветрите автомобиль без кондиционера. Просто откройте любое окно спереди, и 5-6 раз откройте-закройте любую заднюю дверь.
twentytwowords.com

Такой метод скрыться от жары — одна из возможных причин летального исхода, уверен эксперт. «Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль — средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения», — отметил он.

Кроме того, гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу крайне вредно для автомобиля. В таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить лишь в ограниченном объеме, в результате двигатель испытывает «масляное голодание», что сказывается на его ресурсе, объясняет эксперт.

«Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться в отдельных местах, если речь идет о бензиновых двигателях. На холостом ходу часто бывает так, что для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором», — добавил Зиманов.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость