Специалист объяснил, почему нельзя прятаться от жары в машине с кондиционером

Такой метод скрыться от жары — одна из возможных причин летального исхода, уверен эксперт. «Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль — средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения», — отметил он.
Кроме того, гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу крайне вредно для автомобиля. В таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить лишь в ограниченном объеме, в результате двигатель испытывает «масляное голодание», что сказывается на его ресурсе, объясняет эксперт.
«Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться в отдельных местах, если речь идет о бензиновых двигателях. На холостом ходу часто бывает так, что для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором», — добавил Зиманов.