Специалист объяснил, почему нельзя прятаться от жары в машине с кондиционером

Долго находиться в припаркованной машине с работающим кондиционером вредно для автомобиля и чрезвычайно опасно для человека. Об это рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в интервью радио Sputnik .

Такой метод скрыться от жары — одна из возможных причин летального исхода, уверен эксперт. «Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль — средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения», — отметил он.

Кроме того, гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу крайне вредно для автомобиля. В таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить лишь в ограниченном объеме, в результате двигатель испытывает «масляное голодание», что сказывается на его ресурсе, объясняет эксперт.