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Жизнь

Специалист рассказал, как вычислить человека, который звонит с незнакомого номера

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что существует много средств для определения входящего звонка, передает агентство «Прайм».

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

По мнению эксперта, сделать это можно с помощью различных баз данных, содержащих номера телефонов, или специальных приложений, разработанных банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель номера.

Специализированные колл-центры могут иметь множество сим-карт. С их помощи удается дозваниваться до людей даже в тех случаях, когда предыдущий идентификатор попал в черный список. Такие списки постоянно пополняются, а доступ к ним может получить любой желающий.

Звонки не удается распознать в тех случаях, если номер регистрируется на имя новой, «чистой» организации, или когда вовсе до этого не использовался. Поэтому Мясоедов советует класть трубку и проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Если же идентификатор нигде замечен не был, то номер можно сохранить и открыть мессенджер, где у контакта могут быть размещены фотография или описание, что поможет определить, кто собеседник на самом деле.

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