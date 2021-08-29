Специалист рассказал, как вычислить человека, который звонит с незнакомого номера

По мнению эксперта, сделать это можно с помощью различных баз данных, содержащих номера телефонов, или специальных приложений, разработанных банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель номера.

Специализированные колл-центры могут иметь множество сим-карт. С их помощи удается дозваниваться до людей даже в тех случаях, когда предыдущий идентификатор попал в черный список. Такие списки постоянно пополняются, а доступ к ним может получить любой желающий.

Звонки не удается распознать в тех случаях, если номер регистрируется на имя новой, «чистой» организации, или когда вовсе до этого не использовался. Поэтому Мясоедов советует класть трубку и проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Если же идентификатор нигде замечен не был, то номер можно сохранить и открыть мессенджер, где у контакта могут быть размещены фотография или описание, что поможет определить, кто собеседник на самом деле.