Специалист рассказал, почему опасно купаться около «Леруа Мерлен» в Барнауле

Среди них — берега Барнаулки в частном секторе, территория около речного вокзала и дикий пляж рядом с «Леруа Мерлен», где люди купаются прямо рядом с запрещающим знаком.

Знаки «Купание запрещено» появляются не просто так: они расположены в тех местах, где были несчастные случаи. Конкретно на этом месте на правом берегу Оби не обследовано дно, не проверено качество воды, территория замусорена, есть риск пораниться осколками стекла. И самое главное — здесь нет людей, которые могли бы оказать помощь: спасателей, медиков.