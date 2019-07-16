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Жизнь

Специалист рассказал, почему опасно купаться около «Леруа Мерлен» в Барнауле

В Барнауле во время профилактических рейдов выявили 21 «проблемное место» для купания, сообщает сайт мэрии.

Дикий пляж около "Леруа Мерлен".
Дикий пляж около "Леруа Мерлен".
barnaul.org

Среди них — берега Барнаулки в частном секторе, территория около речного вокзала и дикий пляж рядом с «Леруа Мерлен», где люди купаются прямо рядом с запрещающим знаком.

Расим Турбатуллин,
заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула:

Знаки «Купание запрещено» появляются не просто так: они расположены в тех местах, где были несчастные случаи. Конкретно на этом месте на правом берегу Оби не обследовано дно, не проверено качество воды, территория замусорена, есть риск пораниться осколками стекла. И самое главное — здесь нет людей, которые могли бы оказать помощь: спасателей, медиков.

Представители органов внутренних дел, инспекции по маломерным судам МЧС, народной дружины провели профилактические рейды и раздали купающимся листовки. Особое внимание обратили на оставление детей без присмотра и распитие спиртных напитков.

Напомним, в 2019 году количество мест организованного купания увеличилось. Городской пляж и мелкие частные пляжи по примерным расчетам могут вместить одновременно около 10 тысяч человек.

С начала купального сезона в крае зафиксировали больше 20 случаев гибели людей на воде, среди них есть и дети. В Барнауле в 2019 году уже три человека утонули при купании в несанкционированных местах.

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