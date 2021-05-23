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Жизнь

Специалист рассказала о привычке, которая приводят к бедности

У каждого есть внутренний голос, который отговаривает от интересных проектов, предложений, знакомств и всего нового, рассказала агентству «Прайм» психотерапевт Анна Стори.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Внутренний голос или Критик преследует каждого с самого рождения и выстраивает нашу зону комфорта. Во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отмечает психолог.

— Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, — говорит Анна Стори.

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