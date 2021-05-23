Специалист рассказала о привычке, которая приводят к бедности

Внутренний голос или Критик преследует каждого с самого рождения и выстраивает нашу зону комфорта. Во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отмечает психолог.

— Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, — говорит Анна Стори.