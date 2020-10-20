Специалисты Алтайского края в сфере киноиндустрии пройдут бесплатное обучение во ВГИКЕ в рамках нацпроекта «Культура»

С 20 по 27 октября 2020 года в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» пройдут курсы повышения квалификации по программе «Творческий проект от замысла до реализации (на примере создания короткометражного фильма)».

Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Онлайн занятия проведут преподаватели Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергей Герасимова.

Программа направлена на формирование навыков проектной деятельности на примере создания и реализации сценария короткометражного фильма.

В процессе обучения слушатели расширят свои знания в области кинодраматургии, познакомятся с актуальными аспектами сценарного мастерства, со спецификой и технологией создания произведения драматургии малых форм, научатся анализировать сюжетную основу короткометражного фильма, выявлять основные композиционные элементы сценария, получат практический опыт проектной деятельности в сфере искусства на примере создания сценария короткометражного фильма.

Слушателем данного курса станет ведущий методист Алтайского государственного Дома народного творчества, режиссер Андрей Есаулов.