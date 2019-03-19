Специалисты Барнаульского пивоваренного завода расказали о тонкостях успешного ведения бизнеса

19 марта 2019 года состоялось деловое посещение для слушателей Президентской программы управленческих кадров 2018/2019 учебного года на ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (далее — «БПЗ»). Целью делового посещения являлось не только знакомство с производством «БПЗ», но так же у участников была возможность обсудить актуальные проблемы, связанные с ведением бизнеса.

Знакомство с производством «БПЗ». Фото: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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Такие мероприятия стали доброй традицией для заводаведь многие сотрудники предприятия обучались по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

В ходе визита состоялось знакомство с производственными площадками завода, где рассказали технологию производства продукции «БПЗ». Участники смогли увидеть технологию производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Так же говорили о системе контроля качества — это строгий контроль, технология всех напитков без использования химических консервантов. Все компоненты являются натуральными и преимущественно алтайскими.

«БПЗ» производит продукцию, которая пользуется популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны — от Калининграда до Сахалина.

Знакомство с производством «БПЗ». Фото: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Знакомство с производством «БПЗ». Фото: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

В прошлом году предприятие отметило свое 40-летие. На заводе была проведена масштабная реконструкция производственных площадей, включая солодовню, а также заменена часть оборудования на более современное.

В завершении встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы и рассказали о возможности сотрудничества.