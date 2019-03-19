Специалисты Барнаульского пивоваренного завода расказали о тонкостях успешного ведения бизнеса

В ходе визита состоялось знакомство с производственными площадками завода, где рассказали технологию производства продукции «БПЗ». Участники смогли увидеть технологию производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Так же говорили о системе контроля качества — это строгий контроль, технология всех напитков без использования химических консервантов. Все компоненты являются натуральными и преимущественно алтайскими.
«БПЗ» производит продукцию, которая пользуется популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны — от Калининграда до Сахалина.
В прошлом году предприятие отметило свое 40-летие. На заводе была проведена масштабная реконструкция производственных площадей, включая солодовню, а также заменена часть оборудования на более современное.
В завершении встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы и рассказали о возможности сотрудничества.