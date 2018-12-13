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13 декабря
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Жизнь
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Специалисты NASA опубликовали пугающую карту тающих ледников Антарктики

Агентство NASA опубликовало карту тающих ледников Антарктиды. Видно, что даже те ледники, которые считались стабильными, начали таять.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Самой критической точкой материка оказалась юго-восточная. Там активно тают сразу пять ледников, включая Тоттен — один из крупнейших в мире.

Если он полностью растает, уровень мирового океана может подняться более чем на три метра, опасаются исследователи.

Всего с 2008 года эти пять ледников потеряли слой льда толщиной свыше 2,7 метров, пишет «Росбалт». На востоке континента темпы потери льда намного ниже, но и там начались изменения.

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