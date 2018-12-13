Специалисты NASA опубликовали пугающую карту тающих ледников Антарктики

Агентство NASA опубликовало карту тающих ледников Антарктиды. Видно, что даже те ледники, которые считались стабильными, начали таять.

Самой критической точкой материка оказалась юго-восточная. Там активно тают сразу пять ледников, включая Тоттен — один из крупнейших в мире.

With the potential to reshape coastlines around the world, the biggest glacier in East Antarctica appears to be retreating. Armed with new ice elevation maps, @NASA_ICE has discovered that other nearby glaciers are responding in a similar way. Learn more: https://t.co/vBq4GTgoi5 pic.twitter.com/rbvvlXgKBq — NASA (@NASA) 11 декабря 2018 г.

Если он полностью растает, уровень мирового океана может подняться более чем на три метра, опасаются исследователи.

Всего с 2008 года эти пять ледников потеряли слой льда толщиной свыше 2,7 метров, пишет «Росбалт». На востоке континента темпы потери льда намного ниже, но и там начались изменения.