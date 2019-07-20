Специалисты назвали наименее востребованные в России профессии

Специалисты ВНИИ труда рассказали, что в России невысокий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, на рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.

При этом профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость, не относятся к дефицитным: количество вакансий в этих сферах самое большое. Также есть спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Ранее Минтруд провел опрос и назвал самые востребованные профессии в России. На первых местах рейтинга оказались продавец-кассир и повар. На третьем месте — профессия педагога профессионального обучения. За ними в списке находятся юристы.