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Жизнь

Специалисты назвали наименее востребованные в России профессии

Специалисты ВНИИ труда рассказали, что в России невысокий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Об этом пишет РИА Новости.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

Кроме того, на рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.

При этом профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость, не относятся к дефицитным: количество вакансий в этих сферах самое большое. Также есть спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Ранее Минтруд провел опрос и назвал самые востребованные профессии в России. На первых местах рейтинга оказались продавец-кассир и повар. На третьем месте — профессия педагога профессионального обучения. За ними в списке находятся юристы.

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