21 июня
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Жизнь

Специалисты отлавливают бездомных собак по наводкам барнаульцев

Профилактические рейды по отлову бездомных собак ежедневно проходят в Центральном районе Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии города.

Рейд по отлову бездомных собак в Барнауле.
Рейд по отлову бездомных собак в Барнауле.
barnaul.org

Отлов проводят сотрудники администрации и отдел полиции района, ветеринары Алтайского края, представители приюта "Ласка" и народной дружины "Барнаульская".

Особое внимание уделяют частному сектору, садоводствам и гаражным кооперативам.

Специалисты выезжают по тем адресам, о которых сообщают барнаульцы в соцсетях и обращениях.

На прошлой неделе рейды прошли по ул. Гвардейской, Правый берег пруда, Купинской, Краевой, Промышленной, Короленко, на территории Нагорного парка и в селе Лебяжье. Там отловили четыре бродячие собаки.

Всего за 2023 году поймали 36 бездомных собак.

Ранее бродячая собака искусала лицо малыша на детской площадке в Бийске.

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