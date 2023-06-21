Специалисты отлавливают бездомных собак по наводкам барнаульцев

Отлов проводят сотрудники администрации и отдел полиции района, ветеринары Алтайского края, представители приюта "Ласка" и народной дружины "Барнаульская".
Особое внимание уделяют частному сектору, садоводствам и гаражным кооперативам.
Специалисты выезжают по тем адресам, о которых сообщают барнаульцы в соцсетях и обращениях.
На прошлой неделе рейды прошли по ул. Гвардейской, Правый берег пруда, Купинской, Краевой, Промышленной, Короленко, на территории Нагорного парка и в селе Лебяжье. Там отловили четыре бродячие собаки.
Всего за 2023 году поймали 36 бездомных собак.
Ранее бродячая собака искусала лицо малыша на детской площадке в Бийске.