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Жизнь

Специалисты оценили реальную угрозу заражения COVID-19 в самолете

Угроза заражения коронавирусом во время долгого авиаперелета на дальние расстояния реально существует, свидетельствуют результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет Daily Express.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Возможно, передача инфекции происходит воздушно-капельным путем от заболевшего пассажира.

«Причиной заражения могут стать значительные скопления вирионов COVID-19 — даже в условиях бизнес-класса с просторными сиденьями, превышающими установленное расстояние», — оценили специалисты.

В связи с этим эксперты рекомендуют в течение всего полета, а также в процессе нахождения в аэропорту использовать средства индивидуальной защиты, пишет Lenta.ru.

Медицинские маски снижают выброс инфекционных частиц в окружающую среду и способны также уменьшить риск заражения, уверены специалисты.

Страх перед авиапутешествиями во время пандемии резко сократил глобальное воздушное сообщение, которое также было ограничено из-за закрытия границ.

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