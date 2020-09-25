Специалисты оценили реальную угрозу заражения COVID-19 в самолете

Возможно, передача инфекции происходит воздушно-капельным путем от заболевшего пассажира.
«Причиной заражения могут стать значительные скопления вирионов COVID-19 — даже в условиях бизнес-класса с просторными сиденьями, превышающими установленное расстояние», — оценили специалисты.
В связи с этим эксперты рекомендуют в течение всего полета, а также в процессе нахождения в аэропорту использовать средства индивидуальной защиты, пишет Lenta.ru.
Медицинские маски снижают выброс инфекционных частиц в окружающую среду и способны также уменьшить риск заражения, уверены специалисты.
Страх перед авиапутешествиями во время пандемии резко сократил глобальное воздушное сообщение, которое также было ограничено из-за закрытия границ.