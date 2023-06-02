Специалисты подготавливают барнаульские водоемы к началу купального сезона

За прошедшие сутки на водных объектах провели пять патрулирований в Барнауле, Славгороде, Рубцовске, Шелаболихинском, Усть-Пристанском районах.

Кроме того, инспекторы провели 60 профилактических бесед с охватом около ста человек и выдали им тематические памятки.

В МЧС напомнили о том, что вода даже при такой температуре еще не прогрелась. Жителей региона предупреждают об опасности купания в водоемах.

"Разность температур при вхождении человека в воду может негативно повлиять на организм. Могут возникнуть судороги, остановка работы сердечной мышцы и прочее", — добавили в ведомстве.

В ближайшее время сотрудники МЧС завершат проверку пляжей, а водолазы обследуют дно водоемов. На берегу будут дежурить спасатели и медработники.

Кроме того, в ходе рейда специалисты обследовали не только берега реки, но и "дикие" пляжи. Внимание уделили и судоводителям, которые вышли в этот день на водоемы.

Ранее МЧС предупредило, что купаться в Алтайском крае пока опасно.