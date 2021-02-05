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Жизнь

Специалисты подсчитали, сколько раз матерились россияне в соцсетях

В Рунете стало больше мата после его запрета.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com

В первые дни февраля 2021 года зафиксировано свыше 646 тыс. публикаций с нецензурными выражениями. В сравнении с началом февраля 2020 года — на 220 тыс. больше — такие подсчеты «Медиалогии» приводит РБК.

Анализировались публикации россиян в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram.

Учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.

Год назад мат чаще всего встречался в обсуждениях таких тем, как обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. А в этом году такими темами стали задержание Алексея Навального и несанкционированные митинги.

Закон

Согласно закону, который вступил в силу в феврале 2021 года, соцсети должны в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань, пишет bfm.ru. Ответственности за нарушение пока не предусмотрено.

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