Специалисты подсчитали, сколько раз матерились россияне в соцсетях

В Рунете стало больше мата после его запрета.

В первые дни февраля 2021 года зафиксировано свыше 646 тыс. публикаций с нецензурными выражениями. В сравнении с началом февраля 2020 года — на 220 тыс. больше — такие подсчеты «Медиалогии» приводит РБК.

Анализировались публикации россиян в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram.

Учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.

Год назад мат чаще всего встречался в обсуждениях таких тем, как обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. А в этом году такими темами стали задержание Алексея Навального и несанкционированные митинги.

Закон

Согласно закону, который вступил в силу в феврале 2021 года, соцсети должны в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань, пишет bfm.ru. Ответственности за нарушение пока не предусмотрено.