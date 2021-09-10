Специалисты просчитывают стоимость укрепление берега в Камне-на-Оби

В 2019 и 2020 году в Камне-на-Оби благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроили набережную, но берегоукрепление и ремонт ее опорных стен до сих пор остается острой проблемой. Будет ли этот вопрос решаться, рассказал Алексей Найден.

По его словам, специалисты профильных организаций и эксперты из минприроды уже ведут переговоры и просчитывают, сколько будет стоить берегоукрепление.

После расчетов будет решаться вопрос с источником финансирования.

«Возможно, зайдем в краевую адресную инвестиционную программу либо в какой-то федеральный проект. Мы красоту навели, конечно, но берегоукрепление проблема давняя и острая. Ее будем решать, подвижки в этом вопросе уже есть», — обещает Найден.

Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Камне-на-Оби благоустроили 10 общественных территорий.