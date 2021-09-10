Специалисты просчитывают стоимость укрепление берега в Камне-на-Оби

По его словам, специалисты профильных организаций и эксперты из минприроды уже ведут переговоры и просчитывают, сколько будет стоить берегоукрепление.
После расчетов будет решаться вопрос с источником финансирования.
«Возможно, зайдем в краевую адресную инвестиционную программу либо в какой-то федеральный проект. Мы красоту навели, конечно, но берегоукрепление проблема давняя и острая. Ее будем решать, подвижки в этом вопросе уже есть», — обещает Найден.
Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Камне-на-Оби благоустроили 10 общественных территорий.