Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Специалисты рассказали, что нельзя отвечать на звонок с незнакомого номера

На звонки с незнакомых номеров нежелательно отвечать «Да». Может оказаться, что вам звонят злоумышленники, которые собирают биометрические данные — цифровые отпечатки голоса, пишет RG.RU.

Телефон.
Телефон.
СС0

Дело в том, что с лета 2018 года банки в России могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Среди прочих опций есть возможность аутентификации по голосу.

«Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, — „да“, „я подтверждаю“ и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться», — предупреждает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.

Специалисты рекомендуют отвечать на звонки с незнакомых номеров обычным «алло» и быть аккуратнее с ответами на вопросы неизвестных.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость