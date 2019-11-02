Специалисты рассказали, что нельзя отвечать на звонок с незнакомого номера

Дело в том, что с лета 2018 года банки в России могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Среди прочих опций есть возможность аутентификации по голосу.

«Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, — „да“, „я подтверждаю“ и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться», — предупреждает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.