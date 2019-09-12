Специалисты вычислили средний возраст россиян

При этом за десятилетие средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года, пишут « ». Согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость», — сказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований PAHXиГC Андрей Коротаев.

Средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех граждан страны, разделенная на число россиян.

Самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯHAO (33,92), пишет mail.ru.

Самый возрастной регион страны — Тамбовская область (43,4). Также в число регионов с более высоким средним возрастом вошли Тульская (43,31), Рязанская (42,79) и Пензенская области (42,62), а также Москва (42,3).

Кроме того, разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года, передает RT.