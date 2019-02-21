Специалисты выяснили, что мужчины хотят получить в подарок на 23 февраля

В 2019 году на 13% выросло число женщин, которые планируют поздравить мужчин с 23 февраля. Подавляющая часть рассчитывает потратить на подарок не больше 1 тысячи рублей.
Согласно исследованию, большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). И только одному 1% мужчин достанется автомобиль, столько же людей обзаведутся домашними животными.
Сами мужчины хотели бы получить в подарок на 23 февраля:
- гаджет (26%),
- часы (25%),
- автомобиль (22%),
- товары для спорта (20%).
Среди оригинальных вариантов подарков — «букет из вобл», «что-то для авто», «парфюм», «полет в Дубай», «перфоратор», «сладости», «мангал», «билет на концерт, в театр» и «костюм для рыбалки».
Как отметили специалисты Avito, в 2018 году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).