Специалисты выяснили, что мужчины хотят получить в подарок на 23 февраля

Мужчины желают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, однако на деле получают совсем другое. Об этом говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений Avito, пишет РИА Новости.

В 2019 году на 13% выросло число женщин, которые планируют поздравить мужчин с 23 февраля. Подавляющая часть рассчитывает потратить на подарок не больше 1 тысячи рублей.

Согласно исследованию, большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). И только одному 1% мужчин достанется автомобиль, столько же людей обзаведутся домашними животными.

Сами мужчины хотели бы получить в подарок на 23 февраля:

гаджет ( 26%),

26%), часы ( 25%),

25%), автомобиль ( 22%),

22%), товары для спорта ( 20%).

Среди оригинальных вариантов подарков — «букет из вобл», «что-то для авто», «парфюм», «полет в Дубай», «перфоратор», «сладости», «мангал», «билет на концерт, в театр» и «костюм для рыбалки».

Как отметили специалисты Avito, в 2018 году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).