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Специалистов сферы музеологии и туризма готовят в Алтайском институте культуры

Алтайский государственный институт культуры приглашает абитуриентов для обучения по направлениям подготовки «Туризм» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Институт культуры

Специалистов для сферы музеологии и туризма в институте готовят уже около 30 лет, совершенствуя процесс подготовки, внедряя инновационные формы проведения занятий и организации практики. У студентов есть возможность получить профессиональные знания в области выставочной, проектной, музейно-педагогической, туристско-экскурсионной деятельности, приобрести опыт в сфере проведения праздничных программ и мероприятий, изучить два иностранных языка.

Во время обучения студенты активно принимают участие в проведении музейных мероприятий, экскурсий, создании и воплощении инновационных музейных программ, участие в различных спортивных походах и сплавах по горным рекам Алтая, для этого в институте имеется все необходимое снаряжение.

Институт культуры

Студенты ежегодно проходят учебную и производственную практики в ведущих музеях Алтая, Сибири, европейской части России, в самых привлекательных туристических комплексах Алтайского края и Республики Алтай, известных российских курортах (Сочи, Адлер, Геленджик, Крым), а также туристических объектах зарубежных стран (Турция, Кипр, Тунис, Болгария).

Преподавание научных и специальных дисциплин осуществляется докторами и кандидатами наук. А профессиональные знания, полученные от ведущих педагогов-практиков, позволят разрабатывать и реализовывать музейные, выставочные, туристско-экскурсионные программы и туры, коммерческие предложения и бизнес-планы, эффективно создавать и развивать собственный бизнес.

Если Вы мечтаете о престижной профессии, работе в ведущих музеях или управленческом аппарате, создании частного музея или туристической фирмы, туркомплекса или базы отдыха, хотите открыть агентство музейных или событийных туров, организовывать музейные и внемузейные культурно-историчские маршруты, а также покорить доступные и недоступные горные вершины, получить огромное количество впечатлений от совместных путешествий по музеям России, тогда приходите учиться в Алтайский государственный институт культуры на кафедру музеологии и туризма!

Формы обучения:

  • очная,
  • заочная.

Вступительные испытания:

  • история,
  • русский язык,
  • обществознание.

Вся информация по поступлению на сайте института: http://agik22.ru/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2020

Телефон горячей линии +7- 961−990−70−37.

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