Специальная еда для пенсионеров появится в российских продмагах

Специальные продукты для пожилых людей, обогащенные витаминами и не требующие особых усилий при приготовлении, скоро могут появиться на прилавках магазинов, пишут « Известия ».

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» зафиксирована в «дорожной карте» Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

«Фастфуд для пенсионеров» уже разрабатывает Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания. Спецеда для пенсионеров, должна обладать высокой пищевой ценностью, быть богатой макро- и микроэлементами и простой в приготовлении.

Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами".

Цены и реальность

Однако эксперты по продовольственному рынку пока к идее относятся осторожно. Прежде всего — потому что продукты, рассчитанные на пожилых людей, должны быть доступны им по цене, пишет ura.ru.

Еще одна сложность — реализация таких продуктов. Торговые сети заинтересованы в продажах продуктов с высокой маржой, а спецтовары для пенсионеров такими по определению быть не могут.

Забота

Это не первый случай, когда посредством продуктов власти хотят повлиять на здоровье россиян. Ранее, чтобы снизить число заболеваний щитовидной железы, Минздрав предлагал обязательно йодировать поступающую в продажу соль уже с января 2020 года.

По данным ведомства, заболевания, связанные с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных проблем в РФ. Ежегодно в помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.